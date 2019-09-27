Алтайские пожарные вынесли пенсионерку из горящего дома

Пожарные спасли пожилую женщину из горящего дома в Целинном районе Алтайского края, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Сообщение о пожаре в селе Целинное поступило на пульт диспетчера 26 сентября. На момент прибытия спасателей деревянный дом по улице Совхозной был сильно задымлен.

Сотрудники МЧС провели разведку и вынесли из горящего дома 85-летнюю женщину. Она была передана врачам скорой помощи.

"Женщина практически парализованная, самостоятельно покинуть дом она бы не смогла. На момент пожара в доме больше никого не было, некому было помочь. Мы вместе с начальником караула Валерием Александровым и водителем пожарного автомобиля Игорем Комаровым сделали все возможное, чтобы спасти ее и отстоять дом. Обе задачи были выполнены: хозяйка жива, а дом будет восстановлен – повреждения от огня не так велики", – рассказал Владимир Носков, начальник 25-й пожарно-спасательной части.

На борьбу с огнем пожарным потребовалось менее получаса.