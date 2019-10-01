Житель Алтайского края ударил ножом 19-летнего парня на базе отдыха

36-летний житель Алтайского края ударил ножом 19-летнего молодого человека на базе отдыха в Егорьевском районе, сообщает Следком по Алтайскому краю.

36-летний рубцовчанин находился на территории базы в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и потерпевшим возник конфликт по незначительному поводу.

В ходе конфликта мужчина взял нож и ударил оппонента в грудь. Потерпевшего доставили в больницу.

В ходе следствия обвиняемый своей вины не признал и говорил, что не хотел убивать потерпевшего.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.