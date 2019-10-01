Барнаул получит нового главу в феврале 2020 года. Спустя полгода после отставки Дугина

Только спустя полгода после отставки главы Барнаула Сергея Дугина, 6 февраля 2020 года, состоится конкурс по выбору нового главы. Такую дату установили депутаты Думы, которым и предстоит выбрать градоначальника из кандидатов, прошедших конкурсный отбор. Об этом сказано в проекте решения "О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Барнаула" от 30 сентября, размещенного на сайте городской администрации.

6 февраля завершатся только конкурсные процедуры. Они включают отбор кандидатов специально созданной конкурсной комиссией. Каждого желающего занять этот пост проверят на соответствие требованиям (отсутствие судимости, стаж на руководящих должностях или стаж муниципальной службы, навыки руководства, высшее образование, знание Конституции и основных законов) и пригласят на собеседование.

Те, кто пройдет этот отбор, предстанут перед депутатами Барнаульской гордумы. Пока не известно, будет это именно 6 февраля или позднее. Но очевидно, что нового главу город получит в феврале.

В комиссию уже включили пять депутатов БГД: председатель ДумыГалина Буевич, ее заместитель Сергей Струченко, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Андрей Солодилов, председатель комитета по законности и местному самоуправлению Иван Огнев и председатель комитета по экономической политике и собственности Валерий Касплер.

Вторую пятерку членов конкурсной комиссии назначит губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Напомним, что Сергей Дугин ушел в отставку 15 августа 2019 года. Он написал заявление по собственному желанию. Сейчас его обязанности исполняет первый заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Вячеслав Франк. Максимальный срок для проведения конкурса — полгода. И в Барнауле принятие решения отложили на самый крайний срок. Вероятнее всего, заминка обусловлена отсутствием кандидатов. Об этом мы писали в материале "Люди просто опасаются". Почему на пост мэра Барнаула не стоит очередь из желающих".

После этого депутаты партии "Справедливая Россия" подняли вопрос о возвращении процедуры выборов мэра города, которые были отменены в 2010 году. Эту инициативу поддержали представители партий КПРФ и ЛДПР. Несмотря на разгоревшийся спор, большинство депутатов Алтайского краевого Заксобрания выступили против и в городе оставили действующую систему — назначение главы города по конкурсу и через голосования депутатов БГД.