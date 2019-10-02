Посол России в Пекине рассказал, как китайцы воспринимают россиян

Посол России в КНР Андрей Денисов рассказал в интервью РИА "Новости" о самом распространенном стереотипе среди китайцев о россиянах.

"В китайской прессе можно встретить рассуждения о том, что россияне – это "воинственная нация или воинственный народ", – рассказал Денисов.

Он отметил, что его китайские друзья часто спрашивают, правда ли россияне любят воевать и почему.

"Я объясняю, что никакие мы не воинственные, а скорее даже наоборот, но просто в силу превратностей нашей исторической судьбы мы были поставлены в такие условия, что нам постоянно приходилось от кого-то обороняться", – сказал посол.

"Вот откуда, может быть, родилась эта легенда о нас", – добавил Денисов.

В Китае россиян часто называют "чжаньдоу миньцзу". На русском это будет звучать как "боевая нация" или "воинственная нация". Так китайцы часто называют россиян за смелые поступки, несгибаемость духа и решимость идти до конца.