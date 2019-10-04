Путин переселил депутатов на время масштабной реконструкции здания Госдумы

Президент России Владимир Путин поручил временно разместить депутатов Госдумы в здании Дома союзов, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Вместе с депутатами и их аппаратом переедут в новое здание и сотрудники подразделений ФСО, ФСБ, МЧС и иных организаций, которые обеспечивают сохранность нижней палаты парламента.

О временном переезде Госдумы еще прошлой осенью сообщал председатель палаты Вячеслав Володин, напоминают "Ведомости". На время реконструкции основного здания ГД в Доме союзов будет располагаться зал пленарных заседаний.

В нынешнем зале проблемы с вентиляцией. Также депутаты жаловались, что их подтапливало после сильных дождей. Из-за протекшей крыши приходилось даже приостанавливать заседание.

Ранее сообщалось, что реконструкция здания Думы обойдется в два миллиарда рублей. Изначально проект состоял только из пары пунктов, но список решили существенно расширить. В частности, говорилось даже о стеклянном куполе.

Позже стоимость реконструкции выросла до 3,4 млрд рублей, и еще один миллиард будет потрачен на реконструкцию палат Троекуровых, где разместятся два комитета нижней палаты парламента.

На масштабную реконструкцию зданий Госдумы и Совфеда всего будет потрачено свыше 7 миллиардов рублей, писал "Коммерсантъ".

На аренду Дома союзов для Госдумы предусмотрено дополнительное бюджетное финансирование в размере 389 млн рублей в 2020 году и около 388 млн в 2021 году. Таким образом, общая сумма составит 777 млн рублей, а ежемесячная плата – 32 миллиона.