Новый проект в "Сибирской монете" запустит тот инвестор, что развивает Altai Palace

Учредитель компании – новый инвестор игорной зоны, о подписании соглашения с которым 6 октября сообщили в правительстве Алтайского края, – развивает и уже действующий проект "Сибирской монеты" – гостинично-игровой комплекс Altai Palace. Это следует из данных налоговой службы.

Кто инвестор нового проекта

Таким образом можно говорить фактически об одном, но масштабном инвесторе игорной зоны Алтайского края.

Напомним, компания "Золотая ласточка 8", с которой власти региона подписали соглашение в сентябре текущего года, намерена до 2024 построить большой комплекс общей стоимостью около 3,6 млрд рублей: игровые залы, гостиничный комплекс международной сети, казино, зоны отдыха.

Учредитель и руководитель компании "Золотая ласточка 8" (уставный капитал 4,7 млн рублей) – кузбасский предприниматель Алексей Сакварелидзе. Он же соучредитель (30%) компании "Алти", которая под руководством Владимира Кутьева (70%) развивает в "Сибирской монете" проект Altai Palace.

Сакварелидзе также в ряде проектов в Кемеровской области и в Алтайском крае является деловым партнером Владимира Журавкова, который изначально зашел с турпроектами в наш регион и был, по сути, идеологом запуска первого казино в игорной зоне.

Журавков вышел из состава собственников "Алти" летом 2016 года. Однако он до сих пор является вместе с Сакварелидзе соучредителем компании "Гостинично-развлекательный комплекс "Дворец Алтая" в Алтайском районе, в урочище Каим.

Будут ли конкурировать комплексы

Как рассказал amic.ru представитель инвестора Антон Быков, тот факт, что у двух проектов игорной зоны один бенефициар, не создаст никаких внутренних конфликтов между их развитием и не помешает им конкурировать друг с другом. Кроме того, следует из его слов, объекты будут различаться.

Сам Быков, по его признанию, стоял у истоков запуска и Altai Palace.

"Мы не будем мешать друг другу. Напротив, все только выиграют от того, что появится новый оператор. Это позволит привлечь больше туристов на оба объекта," – говорит Быков.

Международный отель приведет иностранцев

Как уже сообщалось, первым объектом станет слот-зал на 300 игровых автоматов и 10 игровых столов. "Мы стремимся к тому, чтобы принять первых гостей в конце 2020 года", – сказал Антон Быков.

Гостиничный комплекс – более сложный объект, и его построят позже. Сейчас, по словам Быкова, заказано комплексное маркетинговое исследование. По его результатам будет приниматься решение о том, по франшизе какой международной сети отелей построят комплекс.

"Мы сами – не отельеры, поэтому будем обязательно привлекать специалистов", – сообщил Быков. По его словам, это необходимо, особенно учитывая сложный рельеф и требования в связи с повышенной сейсмичностью территории.

Инвесторы считают, что появление гостиницы под международным брендом позволит привлечь больше иностранных гостей, которые при выборе места отдыха часто ориентируются на всемирно известные бренды с понятным для них уровнем сервиса и гарантированным качеством обслуживания.

Еще одой "фишкой" нового проекта может стать оказание санаторно-курортных услуг. Это, рассчитывают инициаторы проекта, позволит увеличить продолжительность пребывания гостей, которые начнут рассматривать этот комплекс не только как игорный объект, но и как место оздоровления и полноценного отдыха.