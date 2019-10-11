Забудьте темные аллеи. Современный сквер открыли в Алейске

Вместо старых тополей – газон и саженцы, вместо тропинок – тротуарная плитка, вместо мусора и валежника – скамейки, фонари и стела. В начале октября на въезде в Алейск открыли новый сквер. Эту территорию для благоустройства онлайн-голосованием выбрали сами жители Алейска, и еще до официального открытия успели полюбить отдых и прогулки по парку.

"Раньше были тополя и грязь"

Благоустройство сквера проходило по региональной программе "Формирование комфортной городской среды", которая реализуется в рамках национального проекта "Жильё и городская среда". Работы финансировались из бюджетов всех уровней.

По условиям программы, в городах с населением более 20 тысяч человек органы местного самоуправления предлагают территории для благоустройства, а жители на сайте города выбирают понравившуюся. В этом году 600 голосов из 1000 отдано за сквер в переулке Ульяновском, на въезде в Алейск.

"На благоустройство сквера ушло около 5 млн рублей. Здесь уложили плитку, поставили лавочки, автобусную остановку и стелу с надписью "Алейск", изготовленную по индивидуальному эскизу, сделали освещение", – сообщил председатель комитета по ЖКХ, транспорту, строительству и архитектуре администрации Алейска Сергей Данилушкин.

Последние несколько недель, после завершения работ, по скверу уже гуляли мамы с детьми, бабушки и дедушки с внуками, молодежь, отметила заместитель главы администрации Алейска Евгения Попова.

"Очень удобная территория и для людей с ограниченными возможностями. Безопасно, красиво и комфортно. В следующем году мы продолжим благоустройство переулка Ульяновского, и еще ряд новых территорий предложим для голосования", – добавила она.

Горожане рассказывают, что успели полюбить сквер, появившийся на месте старой аллеи из тополей.

"Раньше здесь были старые деревья, неухоженная площадь, а сейчас очень приятно находиться. Радует, что молодежь на этой территории не мусорит. Наверное, привыкают к чистоте", – заметила жительница города Раиса Метасова.

"Стало хорошо, красиво, приятно смотреть, что Алейск становится лучше и лучше. Есть где ребятишкам и пожилым людям посидеть, отдохнуть. Раньше были тополя и грязь, в сапогах до магазина ходили", – вспоминает горожанка Лидия Авилова.

По этой же программе в Алейске благоустроили четыре дворовых территории, заявки на работы в которых подали сами жильцы. Во дворах заасфальтировали проезды и тротуары, уложили бордюр, установили детские площади. На все работы потратили 13 млн рублей. В следующем году продолжат благоустраивать территории, но список потенциальных площадок пока не определен.

Выбор жителей

В 2019 году в Алтайском крае благоустроили 315 территорий, из которых 33 общественные, а остальные дворовые, сообщила начальник отдела региональных программ управления по ЖКХ Минстроя Алтайского края Ольга Глушкова.

"За 2017-2018 годы в регионе благоустроено почти 700 территорий, потрачено 1,3 млрд рублей. Важно, что теперь население активно участвует в программе, подает заявки. Сейчас начинается подготовка к следующему сезону, и мы определим территории для благоустройства по программе. В 2020 году количество дворовых территорий останется прежним, но вот число общественных мест вырастет с 33 до 55", – отметила она.

Чаще всего жители алтайских городов просят благоустроить дворовые проезды и пешеходные зоны. В 2017 и 2018 году, по словам Глушковой, было много заявок на детские площадки. Также горожане просят сделать новые парковочные места у многоквартирных домов, но этот вид работ в программе относится к дополнительным. Поэтому парковки делают, но только при финансовом участии жильцов дома.

"В следующие годы, возможно, все дополнительные работы будут полностью финансироваться из программы. Но пока мы должны привести в нормальное состояние все дворовые проезды и пешеходные зоны", – говорит Ольга Глушкова.

Ежегодно в регионе растет число сел и городов, которые участвуют в программе. В 2018 году территории благоустроили в 15 муниципальных образований, в этом – в 30, на следующий год участие в программе примут 42 населенных пункта. По словам Глушковой, даже небольшие села подают заявки. В них зоны для благоустройства выбирают на круглых столах, сельских сходах, с помощью общественных комиссий.