Сильные, но хрупкие: как мужчине сохранить свое здоровье в повседневной суете

Заболеваниям мочеполовой системы подвержены более 80% мужского населения. Несмотря на современные методы диагностики и лечения, до сих пор сохраняется высокий процент заболеваний в сфере урологии. В большинстве случаев причиной тому – несвоевременное обращение к узким специалистам и практика самолечения, что является следствием трудного и длительного лечения патологических процессов у мужчин, а также позднее выявление онкологических заболеваний мочеполовой системы.

В Алтайском крае ведущее место в диагностике, лечении и профилактике заболеваний в области урологии занимает центр проктологии и урологии "Медлайн". Опытные врачи клиники "Медлайн", благодаря индивидуальному подходу к лечению каждого пациента, вернули здоровье тысячам пациентов, и с каждым днем к их числу добавляются все новые.

В центре проктологии и урологии "Медлайн" вы можете пройти полное диагностическое обследование. Разработана специальная программа "Мужское здоровье", в перечень которой входят все необходимые обследования согласно возрасту. Благодаря помощи урологов центра проктологии и урологии "Медлайн" жители Алтайского края могут решить свои деликатные и очень важные интимные проблемы.

Радует, что сильная половина человечества все чаще стала обращаться к специалистам, понимая, что только с их помощью и правильно подобранному лечению они смогут вернуть яркие краски жизни: улучшить потенцию, избавиться от раннего семяизвержения, вылечить простатит, а также провести диагностику и лечение инфекций. Если при лечении потребуется хирургическое вмешательство, то в операционной медицинского центра "Медлайн" опытные врачи-урологи проведут малоинвазивные операции, после которых пациент сразу может вернуться к обычной жизни.

В лечение таких заболеваний, как простатит, эректильная дисфункция, болезнь Пейрони используется метод ударно-волновой терапии. Эффективность лечения с помощью этой физиотерапевтической методики чрезвычайно высока: выраженные улучшения, достижение стойкой ремиссии и полное выздоровление наступает у 90% больных.

Для сохранения мужского здоровья, в соответствии с рекомендациями Европейской ассоциации урологии, каждому мужчине старше 45 лет нужно раз в год сдавать кровь на онкомаркер ПСА. ПСА (простатический специфический антиген) – белок, вырабатываемый предстательной железой, показатель ее здоровья. Раннее обнаружение рака простаты – залог его успешного лечения. В медицинском центре "Медлайн" вы можете провести данное обследование. По его результатам в случае необходимости врач-уролог даст рекомендации.

Специалисты центра "Медлайн" имеют высшее профессиональное образование, большой стаж работы, регулярно проходят курсы повышения квалификации, участвуют в практических семинарах и международных конференциях. Среди них врач-уролог Анна Киселева – профессионал своего дела с деликатным подходом к мужским проблемам. Несмотря на молодость, имеет за плечами огромный опыт работы в сфере урологии. А также врач уролог-андролог Сергей Крайниченко – кандидат медицинских наук. Специализируется на урологических проблемах уже более 20 лет.

"Медлайн" всегда готов помочь людям, у которых возникли проблемы со здоровьем, вернуться к нормальной жизни без боли и дискомфорта. Забудьте о стеснении и не затягивайте поход за здоровьем!

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