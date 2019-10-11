Ученые выяснили, что фастфуд и готовая еда способствуют развитию рака

Специалисты некоммерческой организации Silent Spring Institute в США выяснили, что фастфуд и готовая еда в упаковке могут способствовать развитию злокачественных опухолей, сообщают "Известия".
В исследовании приняли участие 10,1 тысячи человек. Добровольцы рассказали о том, чем они питались в течение 24 часов, 7 дней, 30 дней и 12 месяцев. Также они сдали кровь на содержание в ней перфтороктансульфоновой кислоты (ПФAC).
Выяснилось, что люди, которые предпочитают питаться дома, имеют меньшее содержание ПФАС в крови, а у тех, кто питается фастфудом или в ресторанах и кафе, этого вещества в крови больше.
Исследователи объяснили, что ПФАС может вызывать рак, заболевания щитовидной железы и другие болезни.
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