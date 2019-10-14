В МЧС рассказали, как спасли семь человек в Барнауле

Семь человек были эвакуированы из жилого дома в Барнауле из-за пожара, который произошел в воскресенье, 13 октября, около семи часов вечера, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
"Горели электропровода и электрощиты с первого по пятый этаж. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовало 10 единиц техники, 25 человек личного состава", – рассказали в ведомстве.
Пожар произошел в пятом подъезде пятиэтажного многоквартирного дома по улице Георгия Исакова.
Все эвакуированные проживали на разных этажах, уточнили в ведомстве. По одной из версий, причиной могло стать короткое замыкание. Не исключается и неосторожное обращение с огнем.
Комментарии
"Не исключается и неосторожное обращение с огнем", кто то курил в электрощите?