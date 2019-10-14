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В МЧС рассказали, как спасли семь человек в Барнауле

, ИА "Амител"
В пятиэтажном многоквартирном доме произошел пожар
По одной из версий, причиной могло стать короткое замыкание / Фото: 22.mchs.gov.ru

По одной из версий, причиной могло стать короткое замыкание / Фото: 22.mchs.gov.ru

Семь человек были эвакуированы из жилого дома в Барнауле из-за пожара, который произошел в воскресенье, 13 октября, около семи часов вечера, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"Горели электропровода и электрощиты с первого по пятый этаж. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовало 10 единиц техники, 25 человек личного состава", – рассказали в ведомстве.

Пожар произошел в пятом подъезде пятиэтажного многоквартирного дома по улице Георгия Исакова.

Все эвакуированные проживали на разных этажах, уточнили в ведомстве. По одной из версий, причиной могло стать короткое замыкание. Не исключается и неосторожное обращение с огнем.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

14.10.2019 09:02
- гость -

"Не исключается и неосторожное обращение с огнем", кто то курил в электрощите?

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