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Путь в школу девочки, которую убили в Саратове, напугал и взрослых. Видео

, ИА "Амител"
Комментаторы признали, что по таким местам страшно ходить

Видеозапись маршрута в школу девятилетней девочки, которая стала жертвой убийцы в Саратове, вызвала негодование у пользователей соцсетей – детей по таким местам отпускать попросту страшно.

"Гаражи, подворотни без фонарей и просто лабиринт. В таком месте даже взрослому жутковато будет", — констатирует паблик "Инцидент Барнаул".

Напомним, школьницу убил бездомный, который тайком поселился одном из гаражей рядом с местом, по которому девочка ходила на занятия.

Он утверждает, что она спросила у него, действительно ли это его гараж. Напугавшись разоблачения, бомж напал на ребенка.

После этого сотни горожан требовали от полицейских выдать им подозреваемого, чтобы свершить самосуд.

На путь девятилетней саратовской школьницы через сомнительные постройки ранее обратил внимание депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов. Он заявил, что готов поработать над законопроектом, согласно которому рядом со школами должны будут исчезнуть бесхозные и подозрительные постройки, где потенциально могут обитать убийцы детей.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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