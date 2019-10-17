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Житель Барнаула рассказал о своре собак, которые с кладбища прибегают во дворы домов

, ИА "Амител"
Взрослых людей собаки побаиваются, их отношение к детям не уточняется

Житель Барнаула рассказал amic.ru о стае бродячих собак, которые бегают во дворах жилых домов на Павловском тракте.

"В нашем дворе и окрестностях часто гуляет свора собак, которые приходят с района гаражей рядом с Власихинским кладбищем", – сообщил читатель.

Судя по кадрам, взрослых людей собаки побаиваются. Уточняется, что видео было снято еще летом, но собаки и осенью придерживаются своего обычного маршрута, пробегая по дворам жилых домов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

17.10.2019 14:22
- гость -

Да это за сучкой во время течки толпа кобелей носится.

17.10.2019 14:31
Гость

Купите собаке пирожок и дайте, поверьте ни один пёс не бросится. Однако нет, сейчас взрослые так настроили детей, что собака это зло. Даже во дворе выходя гулять на поводке с небольшой собачкой это по детям ощущается, изначальный их настрой к животному, надо пнуть, напугать, палку взять и так далее, оно ведь (собака) обязательно нападет и разорвёт

17.10.2019 14:45
- гость -

17.10.2019 14:31
Гость

Хорошо вы написали.

17.10.2019 14:49
- гость -

их отношение к детям не уточняется не порядок - срочно выехать на местность и провести опрос своры по данному не уточненному факту

17.10.2019 14:58
Гость

А отношение детей к животным сейчас такое же как у родителей, а значит ничего хорошего собаке не светит

17.10.2019 14:59
- гость -

17.10.2019 14:31 Гость
Жаль, что Вам не посчастливилось встретиться со сворой собак. Я бы посмотрела на пирожок в Вашей руке. Да и на руку потом.

17.10.2019 15:04
- гость -

Для гость 14-31.
Вот из-за таких "сердобольных" как вы потом собираются эти стаи! Думаете раз пирожок дали - значит вы доброе дело сделали???возьмите пса себе домой и кормите пирожками,а не плодите их... тьфу!

17.10.2019 15:07
- гость -

гость 14:31

да зло не собачки на поводках, а их владельцы, выгуливающие своих собачек на детских площадках, на клумбах и газонах, и оставляющие за ними кучи какашек. Убирайте за своими животными, господа, как это принято во всем цивилизованном мире, и будет вам и вашим собачкам счастье! И не нужно выгуливать этих мелких, тявкающих гадов под окнами жилых домов в 6 часов утра. Ну или воспитывайте их, в конце концов....

17.10.2019 15:08
- гость -

17.10.2019 15:04
- гость -
А плодит их не тот, кто разово дал пирожок, а тот, кто выбросил, наигравшись. Или бросил при переезде. И кто своих животин не стерилизует.

17.10.2019 15:22
- гость -

17.10.2019 14:31
Гость
Купи да дай. А еще лучше себе забери и не забывай про намордник и пакет под каки.

Собака - это хищник-падальщик, со всеми вытекающими последствиями.
У домашних собак эти инстинкты угнетёны, но они есть. У выброшенных зашита территории, агрессия при течке и охота - все это активизируется, а те собаки, которые рождены на улице- это полноценные дикие животные.

17.10.2019 15:23
- гость -

только массовые отстрелы спасут положение.

17.10.2019 15:26
- гость -

Убирайте за своими животными, господа, как это принято во всем цивилизованном мире,

)) вы для начала подбирайте фантики за своими детишками, бутылки и отходы после своих гуляний по улицам и скверам города, как во всем цивилизованном мире. И еше - молитесь на дворников, что они есть, иначе то, что остается после собачек, было бы незаметно в горЕ отходов после людишек.

17.10.2019 15:31
- гость -


17.10.2019 15:26
- гость -

животнофил-стрелочник детектед!

17.10.2019 15:38
- гость -

на пустом месте эти своры не возникают - всегда изначально виноват человек, а потом убить, расстрелять

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