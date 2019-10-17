Житель Барнаула рассказал о своре собак, которые с кладбища прибегают во дворы домов

Житель Барнаула рассказал amic.ru о стае бродячих собак, которые бегают во дворах жилых домов на Павловском тракте.
"В нашем дворе и окрестностях часто гуляет свора собак, которые приходят с района гаражей рядом с Власихинским кладбищем", – сообщил читатель.
Судя по кадрам, взрослых людей собаки побаиваются. Уточняется, что видео было снято еще летом, но собаки и осенью придерживаются своего обычного маршрута, пробегая по дворам жилых домов.
Комментарии
Да это за сучкой во время течки толпа кобелей носится.
Купите собаке пирожок и дайте, поверьте ни один пёс не бросится. Однако нет, сейчас взрослые так настроили детей, что собака это зло. Даже во дворе выходя гулять на поводке с небольшой собачкой это по детям ощущается, изначальный их настрой к животному, надо пнуть, напугать, палку взять и так далее, оно ведь (собака) обязательно нападет и разорвёт
17.10.2019 14:31
Гость
Хорошо вы написали.
их отношение к детям не уточняется не порядок - срочно выехать на местность и провести опрос своры по данному не уточненному факту
А отношение детей к животным сейчас такое же как у родителей, а значит ничего хорошего собаке не светит
17.10.2019 14:31 Гость
Жаль, что Вам не посчастливилось встретиться со сворой собак. Я бы посмотрела на пирожок в Вашей руке. Да и на руку потом.
Для гость 14-31.
Вот из-за таких "сердобольных" как вы потом собираются эти стаи! Думаете раз пирожок дали - значит вы доброе дело сделали???возьмите пса себе домой и кормите пирожками,а не плодите их... тьфу!
гость 14:31
да зло не собачки на поводках, а их владельцы, выгуливающие своих собачек на детских площадках, на клумбах и газонах, и оставляющие за ними кучи какашек. Убирайте за своими животными, господа, как это принято во всем цивилизованном мире, и будет вам и вашим собачкам счастье! И не нужно выгуливать этих мелких, тявкающих гадов под окнами жилых домов в 6 часов утра. Ну или воспитывайте их, в конце концов....
17.10.2019 15:04
- гость -
А плодит их не тот, кто разово дал пирожок, а тот, кто выбросил, наигравшись. Или бросил при переезде. И кто своих животин не стерилизует.
17.10.2019 14:31
Гость
Купи да дай. А еще лучше себе забери и не забывай про намордник и пакет под каки.
Собака - это хищник-падальщик, со всеми вытекающими последствиями.
У домашних собак эти инстинкты угнетёны, но они есть. У выброшенных зашита территории, агрессия при течке и охота - все это активизируется, а те собаки, которые рождены на улице- это полноценные дикие животные.
только массовые отстрелы спасут положение.
Убирайте за своими животными, господа, как это принято во всем цивилизованном мире,
)) вы для начала подбирайте фантики за своими детишками, бутылки и отходы после своих гуляний по улицам и скверам города, как во всем цивилизованном мире. И еше - молитесь на дворников, что они есть, иначе то, что остается после собачек, было бы незаметно в горЕ отходов после людишек.
17.10.2019 15:26
- гость -
животнофил-стрелочник детектед!
на пустом месте эти своры не возникают - всегда изначально виноват человек, а потом убить, расстрелять