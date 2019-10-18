Ласковая Мила стала пятым финалистом конкурса "Главная кошка Барнаула"

Финалистом по итогам голосования стала пушистая серая красавица Мила. 18 октября 2019 года в эфире программы "Удачный час" на Радио Дача Барнаул 107.4 FM были подведены промежуточные итоги интернет-конкурса "Главная кошка Барнаула".
"Как мы познакомились с нашим комочком счастья. Это случилось в ноябре 2015 года, было холодно, вечером мы сидели всей семьей и обсуждали, что было бы, если бы у нас появилось счастье в виде кошечки. Мама была категорически против, но мы всей семьей тем же вечером пошли в гости к нашим близким, у которых в этот момент были котята. После того как мы увидели серый пушистый комочек, мы не смогли устоять, и с тех пор у нас есть наше пушистое счастье.
Выбирая имя, мы долго думали, но нам помогла сама кошечка, она мило подошла к маме и стала ластиться, миловаться, целоваться, так наша кошечка стала Милой. Сейчас нам почти 4 года, 9 ноября у нее день рождения. Она очень нежная, ласковая и умная!
Надеюсь, наша Мила станет самой красивой кошкой в нашем городе!" – рассказывает хозяин кошечки Евгений.
Голосование продолжается. Уже 25 октября в эфире Радио Дача Барнаул 107.4 FM в программе "Удачный час" с 12:00 до 13:00 определится шестой финалист конкурса, набравший максимальное количество голосов.
Если вы еще не приняли участие в конкурсе, тогда скорее фотографируйте своего питомца во всей красе и публикуйте лучший снимок на сайте кошкабарнаула.рф.
Уже 8 ноября 2019 года в эфире Радио Дача Барнаул будет определена "Главная кошка Барнаула".
Фотографии принимаются до 28 октября 2019 года.
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