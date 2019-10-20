Обвиняемый в убийстве пятерых детей и двух взрослых рассказал про старую обиду

В Ярославской области задержан подозреваемый в убийстве семерых человек, в том числе пятерых детей, которые сгорели при пожаре в многоквартирном доме в Ростове, сообщает региональный СК.
Установлено, что причиной возгорания стал поджог, в связи с чем уголовное дело было переквалифицировано на "убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом". Ранее говорилось о неосторожном обращении с огнем.
Был задержан мужчина 1982 года рождения. Сейчас с ним проводятся следственные действия.
Как уточняет Life со ссылкой на свои источники, мужчина сознался, что поджог дом из-за старой обиды. Подозреваемый рассказал, что его ребенок подрался в школе и он пошел разбираться с его родителями, но те не стали с ним разговаривать и побили.
Эту ситуацию мужчина не забыл. Два дня назад, когда поздно ночью на такси возвращался к себе после вечеринки, он попросил остановить машину прямо напротив дома обидчиков. Он взял зажигалку и поджег ветошь. После сел в такси и уехал домой.
Ранее сообщалось, что в результате пожара выгорела площадь в 600 квадратных метров. Сгоревшие дети были в возрасте от года до восьми лет. Всем жильцам дома предоставлено временное жилье.
Комментарии
И я всё-таки за то, чтобы за подобное деяние виновный лет 30, до самой смерти, день за днем, час за часом, минута за минутой, сидел в 4-х стенах, выходя в коридор исключительно в наручниках. Быстро расстрелять - не вариант.
Если ты сильнее, не надо над слабых обижать, у слабого свои варианты найдутся.
Не думаю, что поджигатель хотел детей сжечь, просто не подумал о последствиях поджога.
20.10.2019 18:09
Да, есть опасения, что суд может посчитать недоказанным умысел именно на убийство