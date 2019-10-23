МЧС предупреждает жителей Алтайского края об усилении ветра

Жителей Алтайского края предупреждают о сильном ветре в ближайшие сутки. Его скорость при порывах может составить до 20 метров в секунду. Кроме того, на большей части региона ожидаются дождь и мокрый снег, а на дорогах – сильная гололедица.
Региональное управление МЧС России рекомендует при сильном ветре пережидать непогоду в капитальном строении. Дома следует закрывать окна, поскольку сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам.
На улице лучше обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Специалисты советуют держаться подальше от стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания или других предметов.
Автомобиль будет безопаснее оставить в гараже, а при его отсутствии – вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.
"Основное условие движения для водителей – осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность. Старайтесь просматривать прогнозы погоды заранее, предупреждения о заморозках и гололеде", – рекомендуют специалисты ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
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