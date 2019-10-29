В Сети появился новый супергерой, всегда приходящий на помощь

Мы живем в эпоху интернета: с каждым днем появляется все больше онлайн-приложений и сервисов, количество потребляемого трафика неуклонно растет, как и нагрузка на вышки сотовой связи. Чтобы качество соединения всегда было на высоте, операторы строят новые вышки. Например, "Билайн" увеличил свою сеть 4G в XX раз.
Что от этого получают пользователи, лучше всего расскажет Мегабайт – незаметный и скоростной герой, помогающий людям быть на связи друг с другом. Он оказывается в непростых ситуациях и выходит из них с помощью своих суперспособностей, которые появляются благодаря новым вышкам сотовой связи.
Мегабайт vs пиковые нагрузки
Концерт за городом, очень людно, а фотографии маме нужно отправить прямо сейчас? Звучит как миссия для Мегабайта! Его секрет – расширенная емкость сети за счет увеличения количества базовых станций. Благодаря этому больше людей могут отправлять свои фотографии и видео без задержек даже при пиковой нагрузке!
Расстояния нипочем
А если понадобится доставить данные в далекую деревню, где живет пара десятков человек? Для Мегабайта это не проблема! Новые базовые станции обеспечивают увеличенное покрытие, а значит, даже в самые отдаленные уголки страны герой доставит данные без промедления.
Преодолевая преграды
Современный город кипит и меняется, и порой очередная новостройка может стать серьезной помехой для качества связи – ведь бетон и стекло плохо пропускают радиосигнал, а значит, видеозвонок может просто потеряться по дороге. Но Мегабайт этого не допустит! Новые базовые станции помогают герою выбрать оптимальный маршрут до клиента и обойти неожиданные препятствия.
Вот всего несколько примеров того, как Мегабайту удается соединять людей, несмотря ни на что. Его суперспособности увеличиваются благодаря непрерывному развитию и модернизации сотовой сети. За последние 1,5 года "Билайн" в два раза увеличил количество базовых станций 4G. В результате скорость соединения увеличилась в среднем в 2-2,5 раза, и качественная связь появилась даже в отдаленных уголках России. Сегодня высокоскоростной мобильный интернет работает в 81 регионе нашей страны – и значит, Мегабайт все доставит вовремя.
Блок по внешним коммуникациям ПАО "ВымпелКом"
Телефон: +7 495 139 27 26
E-mail: media@beeline.ru
Комментарии