Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей

Суд частично удовлетворил требования акционеров совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину, сообщает РИА "Новости".
Судья постановил взыскать с Грудинина в пользу истцов 1,066 млрд рублей. Также он обязан оплатить пошлину в размере 104 тысяч рублей.
Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова, которые выступили истцами, требовали взыскать с Грудинина около 1,1 млрд реального ущерба и около миллиарда упущенной выгоды.
Истцы считают, что ущерб был нанесен передачей руководством совхоза двух земельных участков компании ООО "ТТ Девелопмент". В марте 2018 года суд признал эту сделку незаконной.
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