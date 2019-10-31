Больше половины российских школьников сталкивались с травлей в школе

Компания "Михайлов и Партнеры. Аналитика" провела социологическое исследование, в ходе которого выяснилось, что около 57% российских школьников сталкивались с проявлением агрессии со стороны сверстников, сообщает ТАСС.
"Две трети опрошенных считают, что в их школах царит дружелюбная атмосфера, при этом более половины отметили, что сталкивались с проявлениями агрессии", – говорится в материалах.
Дружелюбной атмосферу в школе назвали 66% опрошенных, 57% сообщили, что сталкивались с проявлением агрессии. Порядка 32% школьников пожаловались на троллинг со стороны сверстников, 27% – на толчки и побои, а 21% на агрессию в интернете.
Чаще всего агрессию проявляют из-за одежды и прически, физических данных и национальности, показало исследование.
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