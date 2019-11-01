Американку, разводившую змей, убил собственный питомец

Женщину, разводившую змей в штате Индиана, задушил питон, сообщает РИА "Новости".
Полиция в городе Оксфорд обнаружила 36-летнюю женщину мертвой в собственном доме. В момент обнаружения ее шею обвивал питон длиной 2,5 метра.
Всего в доме американки были найдены около 140 змей.
По предварительной версии местных полицейских, женщина была убита рептилией. Вскрытие позволит установить точную причину смерти.
Комментарии
...убил собственный питонец
Как бы логичный исход.
умерла от приступа аллергии на змей