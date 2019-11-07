Китайская компания запустила услугу по клонированию котят

Китайская компания Sinogene Biotechnology в июле 2019 года успешно клонировала котенка, которого назвали Чеснок.

Руководитель предприятия заявил, что они готовы подобным способом размножать котят на коммерческой основе. Желающим завести себе копированного пушистого друга придется заплатить за услугу 35 тысяч долларов.

Для создания клона из клетки кошки искусственно формируется зародыш, который помещается в утробу самки, выступающей в роли суррогатной матери.

Чеснок полностью повторяет внешность кошки, у которой была взята клетка для создания эмбриона. Но при этом характер у него совершенно другой.