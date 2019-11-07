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Китайская компания запустила услугу по клонированию котят

, ИА "Амител"
Первого клонированного зверька назвали Чесноком
Котенок Чеснок / Фото: Yandex

Котенок Чеснок / Фото: Yandex

Китайская компания Sinogene Biotechnology в июле 2019 года успешно клонировала котенка, которого назвали Чеснок. 

Руководитель предприятия заявил, что они готовы подобным способом размножать котят на коммерческой основе. Желающим завести себе копированного пушистого друга придется заплатить за услугу 35 тысяч долларов. 

Для создания клона из клетки кошки искусственно формируется зародыш, который помещается в утробу самки, выступающей в роли суррогатной матери. 

Чеснок полностью повторяет внешность кошки, у которой была взята клетка для создания эмбриона. Но при этом характер у него совершенно другой. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

7.11.2019 15:55
- гость -

дада видели мы уже эту новость, а вы поставьте сюда фото клонированной кошки и то что получилось, совершенно разные внешне, походу они деньги то гребут а выдают любого попавшего под руку котенка

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