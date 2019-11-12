Деньги для малого бизнеса: быстро, просто, удобно

Малый бизнес гибок и мобилен и поэтому требует к себе особого подхода, в том числе в вопросах получения заемных средств.

Компания "Ваш инвестор" предоставляет предпринимателям удобное решение – займы под залог автотранспорта (легковые и грузовые автомобили, спецтехника). Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить денежный заем на сумму до 5 млн рублей.

Почему бизнес выбирает займы под залог?

– быстрое получение денег;

– максимально упрощенная процедура оформления;

– лояльный скоринг;

– возможность досрочного погашения в любой момент;

– пересчет процентов по дням;

– возможность продления срока действия займа;

– возможность получения дополнительной суммы в рамках действующего договора займа.

Средства предоставляются бизнесу на любые цели: пополнение оборотных средств, покрытие кассовых разрывов, покупка дополнительной техники или оборудования, обеспечение исполнения принятых на себя обязательств по контрактам и другие. Такой вид кредитования, как займы под залог, подходит для любых направлений бизнеса, если в собственности есть автотранспорт.

Строительная компания, владеющая собственным парком спецтехники

Цель: пополнение оборотных средств компании.

Сумма: 1,5 млн рублей.

Решение: заем под залог спецтехники, которая простаивает в низкий сезон.

Транспортная компания, в собственности которой грузовой автотранспорт

Цель: приобретение новых единиц транспорта для развития бизнеса.

Сумма: 3 млн рублей.

Решение: заем под залог грузовых автомобилей с правом пользования в течение срока действия займа.

Торговая компания (ИП)

Цель: закупка товара для реализации в высокий сезон.

Сумма: 400 000 рублей.

Решение: заем под залог легкового автомобиля собственника компании.

Компания "Ваш инвестор" включена в государственный реестр микрофинансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации, является членом саморегулируемой организации "МиР". Услуги представлены в 12 городах России, а в 2019 году компания "Ваш инвестор" была признана "Лучшей микрофинансовой организацией" по итогам XV ежегодной премии имени П. А. Столыпина в области экономики и финансов журнала "Банковское Дело".