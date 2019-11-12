Деньги для малого бизнеса: быстро, просто, удобно

Малый бизнес гибок и мобилен и поэтому требует к себе особого подхода, в том числе в вопросах получения заемных средств.
Компания "Ваш инвестор" предоставляет предпринимателям удобное решение – займы под залог автотранспорта (легковые и грузовые автомобили, спецтехника). Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить денежный заем на сумму до 5 млн рублей.
Почему бизнес выбирает займы под залог?
– быстрое получение денег;
– максимально упрощенная процедура оформления;
– лояльный скоринг;
– возможность досрочного погашения в любой момент;
– пересчет процентов по дням;
– возможность продления срока действия займа;
– возможность получения дополнительной суммы в рамках действующего договора займа.
Средства предоставляются бизнесу на любые цели: пополнение оборотных средств, покрытие кассовых разрывов, покупка дополнительной техники или оборудования, обеспечение исполнения принятых на себя обязательств по контрактам и другие. Такой вид кредитования, как займы под залог, подходит для любых направлений бизнеса, если в собственности есть автотранспорт.
Строительная компания, владеющая собственным парком спецтехники
Цель: пополнение оборотных средств компании.
Сумма: 1,5 млн рублей.
Решение: заем под залог спецтехники, которая простаивает в низкий сезон.
Транспортная компания, в собственности которой грузовой автотранспорт
Цель: приобретение новых единиц транспорта для развития бизнеса.
Сумма: 3 млн рублей.
Решение: заем под залог грузовых автомобилей с правом пользования в течение срока действия займа.
Торговая компания (ИП)
Цель: закупка товара для реализации в высокий сезон.
Сумма: 400 000 рублей.
Решение: заем под залог легкового автомобиля собственника компании.
Компания "Ваш инвестор" включена в государственный реестр микрофинансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации, является членом саморегулируемой организации "МиР". Услуги представлены в 12 городах России, а в 2019 году компания "Ваш инвестор" была признана "Лучшей микрофинансовой организацией" по итогам XV ежегодной премии имени П. А. Столыпина в области экономики и финансов журнала "Банковское Дело".
"Ваш инвестор" – современный сервис займов под залог
vashinvestor.ru
Телефон: 8-800-555-00-31 Займы предоставляет ООО МКК "Ваш инвестор". Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. ИНН 5407487242.
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