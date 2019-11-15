Пятница, 15 Ноябрь, 13:28

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,21
€ 70,68
Обь
12см -60

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Медведев в Алтайском краеНовый год-2020Ремонт и дизайн
Новости

Что такое "разобранные суши" и где их попробовать в Барнауле

, ИА "Амител"
Один из лучших ресторанов Барнаула рад предложить гостям новое меню, включающее блюда гавайской кухни

Хорошо известный барнаульцам ресторан Velvet* готовится к тотальному обновлению меню, в котором будут датские бутерброды и "разобранные суши". Оценить некоторые новые блюда можно уже с сегодняшнего дня.

От плескавицы до поке

Если охарактеризовать новое меню одним словом, то это "разнообразие": в нем будут представлены блюда различных кухонь. Например, сербская котлета плескавица олицетворяет балканскую кухню, а за средиземноморскую отвечают мидии, приготовленные пятью различными способами.

Приглашенный московский шеф-повар Игорь Кац, разрабатывавший новое меню, привез в Барнаул даже гавайскую кухню: его блюдо поке, которое сам повар то ли в шутку, то ли всерьез называет "разобранные суши", ранее в краевой столице попробовать было нельзя.

Поке впитало в себя японские и перуанские традиции и может выступать как в качестве закуски, так и в качестве основного блюда. Рис (или другая крупа) или зелень, сырая рыба и морепродукты, кисло-сладкие соусы, множество начинок на любой вкус и никакой термообработки – вот основные слагаемые столь популярного в Америке и Европе блюда, которое, к слову, отлично вписывается в современный тренд на здоровое питание.

С сегодняшнего дня Velvet предлагает гостям первые пять новых блюд: салат с томленой говядиной, татаки из тунца, жареные креветки с авокадо-гриль и гуакамоле с печеным яблоком, крабовый суп с тыквой, медальоны ваху из говяжьей вырезки. Рассказать подробнее и порекомендовать блюдо, которое подойдет именно на сегодняшний вечер и именно вам, готовы шеф-повара ресторана.

"С запуском нового меню, в зависимости от настроения, от того, в каком составе вы захотите посетить нас, вы сможете открывать наш ресторан каждый раз по-новому, с неожиданной и приятной стороны", – уверен Игорь Кац.

Velvet ждет гостей сегодня и каждый день с 10:00 до 00:00 по адресу: Барнаул, пр. Ленина, 80. Заказ столиков по тел. 61-00-61.

Ресторан Velvet
г. Барнаул, пр. Ленина, 80
Тел.: 61-00-61
Сайт
Инстаграм

*Вельвет – прим. ред.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

15.11.2019 12:25
- гость -

разобранные суши

типа ленивые голубцы?

15.11.2019 12:36
- гость -

Разобранные суши
Типа собери сам?

15.11.2019 13:04
- гость -

сырая рыба и морепродукты, ага в сибири самый свежайший улов

15.11.2019 13:15
- гость -

сырая рыба и морепродукты, ага в сибири самый свежайший улов

Сами япы и говорят, что готовятся суши исключительно из свежайшей рыбы и ни в коим случае не из охлажденной, либо, что еще многократно хуже - замороженной.
Но российские "гурманы" жрут этот "якобысуши" под хохот рестораторов.

15.11.2019 13:24
- гость -

Рис (или другая крупа) или зелень, сырая рыба и морепродукты..........и никакой термообработки

Крупа сырая??????

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
13:21
Как в Барнауле чистят дороги и тротуары от снега и почему жалобы все же есть 0
13:02
Пошла напролом. Как пенсионерка "украсила" парадный визит Медведева в Алтайский край 3
12:43
Экс-директора алтайского детдома, скрывшего насилие над ребенком, осудили условно 3
12:32
Минспорт поддержал идею провести всероссийские сельские игры на Алтае 0
12:30
Оставленная на остановке собачка Шуня обрела новый дом и посетила врача 0
12:17
"Алтайская зимовка – 2019": когда пройдет и почему нельзя пропустить этот праздник 0
12:07
В студенческом центре Барнаула откроется брендовая кофейня 7
12:02
Что такое "разобранные суши" и где их попробовать в Барнауле 5
11:53
Упрощенный порядок въезда иностранцев введут в Алтайском крае в 2020 году 2
11:36
Шесть человек спасли из горящего дома бийские пожарные 0
11:13
Пилот, посадивший самолет в кукурузном поле, объяснил, почему не раскрывает свое имя 3
10:35
В России может исчезнуть водка с золотыми хлопьями и ванилином 6
10:27
"И это тоже мне". Имущество разведенных супругов в России хотят делить по-новому 1
10:02
АГМУ стал призером конкурса "Лучший социально ответственный работодатель года" 1
09:51
Кактусы несут угрозу: названы полезные и опасные растения для квартиры 10
09:36
Власти Бийска собирают "народное ополчение" для борьбы с мусорными свалками 6
09:21
Убийцам, насильникам и другим опасным преступникам запретят работать в такси 10
09:01
С таксофонов, расположенных по всему Алтайскому краю, можно звонить бесплатно 6
08:51
Барнаулец сам отремонтировал подъезд в доме, устав ждать управляющую компанию 74
08:40
Instagram начал эксперимент по отказу от лайков под публикациями 3
08:31
Правильное питание без заморочек: как разнообразить свое меню 1
08:13
Пострадавшие от наводнения в Иркутской области все еще не получили помощь от властей 7
08:09
Захарова прокомментировала возбуждение дела против Соловьева на Украине 20
07:47
Власти избавились от подростка, пожаловавшегося на еду в приюте под Новосибирском 9
07:32
Минздрав анонсировал с 2020 года тотальное йодирование хлеба в России 12
07:12
Устюг, Кремль или Лапландия: куда писать письма Деду Морозу 8
06:47
Роботы не помогут. Какие профессии будущего пора изучать, чтобы не потерять работу 3
06:32
Представительница Таиланда стала новой "Мисс Интернешнл" 4
06:12
Нет у нас мусора. Почему жители алтайского села отказались платить за вывоз отходов 40
06:02
Алтайский край на два дня накроют "пробные морозы", а уже в воскресенье потеплеет 1
23:59
В Белгороде бросили на улице собачку Шуню в кофте и оставили записку 11
23:31
Росстат сообщил, на сколько выросло количество пенсионеров в России 5
22:58
В Бийске после ремонта открылся музей в особняке купца Ассанова 1
22:28
Новосибирец догнал угнанный автомобиль и задержал преступника 7
21:49
Армен Джигарханян доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии 0
21:11
Жириновский после стрельбы в колледже Благовещенска предложил нанимать в школы мужчин 13
20:44
В Барнауле за несколько минут провели патриотическую акцию по очистке танка от снега 6
20:18
Крупное ДТП с большим количеством машин произошло на трассе Барнаул – Новосибирск 1
19:41
Алтайские заключенные начали лепить фигуры из песка для борьбы с конфликтами 4
19:01
Медведев допустил диспансеризацию вахтовым методом 4
18:37
В алтайском Минздраве объяснили, почему вовремя не закончили вакцинацию против гриппа 8
18:24
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал "подножку" женщине в алтайском селе 5
17:45
Центробанк назвал самые частые нарушения со стороны коллекторов 0
17:27
Барнаульские энергетики составили антирейтинг управляющих организаций 5
17:14
Мигранты хотят получать более высокую зарплату, чем россияне 13
16:39
На трассе Рубцовск – Барнаул перевернулся грузовик с прицепом 0
16:21
Случай в Санниково: как за один день после приезда Медведева решили трехлетнюю проблему с горячей водой 22
16:01
Дома, построенные в XIX веке, снесут в Бийске 3
15:58
В Барнауле силовики вытащили из машины людей и перегородили движение 4
15:37
В российских банках предупредили о новом способе мошенничества с картами 6

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.