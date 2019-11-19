Новосибирские ученые начнут испытание нового лекарства от рака в 2020 году

Клинические испытания препарата, который разработали новосибирские ученые, начнутся в 2020 году, сообщает ТАСС. Об этом рассказал заместитель директора Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН Владимир Рихтер.

Доклинические испытания лекарство прошло в 2019 году, но продолжить исследование не позволили финансовые проблемы.

"Клинические испытания — это уже следующий год. Стандартная процедура — три этапа. Первый мы надеемся провести за год-полтора. А затем вторая-третья фаза. Я думаю, что еще лет 5 до выхода на рынок", — сказал Рихтер.

В новом препарате объединен вирус осповакцины и белок грудного молока. Особенность средства в том, что оно живет в опухоли, пока полностью не уничтожит ее. При этом, вещество не распространяется на другие ткани.