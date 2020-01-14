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Красота на заказ: насколько пластика доступна барнаульцам и какие операции популярны?

, ИА "Амител"
Сегодня сделать нос как у Моники Белуччи можно быстро и почти безболезненно

Исправить форму носа, увеличить грудь или сделать подтяжку – сегодня это обычная часть повседневной жизни людей. Пластические операции стали простыми и доступными для многих пациентов, в том числе и для барнаульцев. Это по своей работе замечает барнаульский пластический хирург Валентин Абрамов из клиники "РЖД-Медицина". Он проводит по две операции в день, а пациенты к нему записываются на полтора месяца вперед. Корреспондент amic.ru Саша Соколов отправился в Железнодорожную больницу и выяснил у него, какие пластические операции наиболее популярны в Барнауле,  почему сюда едут делать пластику даже из Москвы и зачем хирургу раскрученный Instagram.

По две операции в день

– Чувствуется, что в Барнауле пластические операции уже стали чем-то обыденным для людей?

– Да, еще как. Сейчас это крайне востребованно. Даже когда я только начал работать, спрос в Барнауле уже был огромный. И он не уменьшается. Сколько в городе клиник, центров и хирургов – у каждого есть работа и свои клиенты. Например, я сам провожу в день по одной-две операции, в зависимости от сложности, а пациенты записываются ко мне за полтора месяца. В год это получается больше 300 операций. Так что я бы сказал, что пластическая хирургия уже вошла в привычную жизнь барнаульцев.

– Много, кстати, в Барнауле пластических хирургов?

– Насколько мне известно, сейчас человек восемь этим занимаются. Вообще, сейчас в городе есть три-четыре клиники, где вам могут сделать практически любую пластическую операцию.

– Почему "практически"? Какие пластические операции у нас в крае не делают?

– Например, операции по перемене пола у нас не выполняют. Но на них и нет большого спроса. А так, все основные операции на лице, на носу, на груди и на животе – все это мы делаем, и делаем ничуть не хуже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Туда часто съезжаются специалисты со всей страны на различные конференции по пластической хирургии. Мы все посещаем одни и те же форумы, слушаем лекции одних и тех же зарубежных коллег.

Поэтому если мы говорим о качестве и о результате, то, на мой взгляд, нет большой разницы, где оперироваться, – в Москве, в Новосибирске или в Барнауле. А вот цена-то как раз очень сильно отличается. Здесь сделать операцию гораздо дешевле, чем во многих других городах. Поэтому бывает даже так, что в Барнаул приезжают люди из Москвы, чтобы сделать операцию. Просто потому, что это позволяет сэкономить.

Сначала – веки, потом – грудь

– А какие операции вы делаете чаще всего? Что барнаульцы хотят в себе поменять?

– Однозначно, самая популярная операция – блефаропластика, пластика век. На веках происходят самые заметные возрастные изменения на лице. Так что это самое первое, что люди хотят в себе поменять. Первое место по популярности вместе с ней делят операции по увеличению груди. Спрос на эту услугу вообще никогда не уменьшается. Вот это две самые основные проблемы, с которыми люди ко мне обращаются. Ну а на третьем месте, пожалуй, пластика носа.

– То есть увеличение груди все еще в моде?

– Да, еще как в моде. Порой даже приходится отговаривать девушек от тех объемов, которые они хотят, не идти у них на поводу и делать более умеренные и органичные.

– А часто ли приходится отговаривать от операции? Отказать-то, как я понимаю, вы не можете.

– Такое нечасто, но бывает. Например, приходят и просят исправить форму носа. А я смотрю: хороший и красивый нос. Ну зачем человеку хирургические вмешательства и возможные послеоперационные осложнения? Приходится отговаривать. Но если человек настаивает, то я, конечно, не вправе отказать. Могу лишь высказать свое профессиональное мнение.

– Кстати, про грудь. Правда, что после операции по увеличению женщина не может кормить ребенка грудью?

– И да и нет. Все зависит от техники установки имплантов, от того, где выполняется разрез. Например, на мой взгляд, самым правильным и оптимальным доступом является разрез в подгрудной складке. В этом случае молочные протоки не повреждаются. Мы рекомендуем этот метод всем девушкам, которые в дальнейшем планируют кормить ребенка грудью. Но есть и более эстетичный разрез – по ареоле. Шрам после такой операции остается почти незаметным. Но при этом есть риск, что молочные железы повредятся, и кормить грудью женщина уже не сможет. Так что это выбор каждого пациента – эстетика или кормление грудью.

– Известно, женщины гораздо чаще обращаются к пластическим хирургам, чем мужчины. Со временем эта ситуация меняется?

– Да, женщин обращается в разы больше, это правда. Но в последнее время пластическая хирургия становится более популярной и у мужчин. Они, кстати, чаще всего делают именно ринопластику – исправление формы носа. А на втором месте – пластика век.

Просто и почти безболезненно

– Но операция – это страшно, больно и опасно, разве не так?

– На самом деле, людям нечего бояться. Сегодня многие пластические операции проходят для пациента довольно просто и безболезненно. Он приходит со своей проблемой, мы предлагаем ему решение. В больнице человек находится 1-2 дня: сегодня сделали, а уже завтра отпустили домой. Хороший наркоз, постоянное наблюдение за пациентом. Как правило, люди очень долго решаются на первую операцию. Я часто слышу такое: "Всю жизнь хотела, но что-то останавливало, пришла, сделала и поняла, что ждать было глупо". На вторую и на третью операцию решаются уже гораздо проще.

Чаще всего люди боятся неизвестности. Есть страх, что не понравится результат. А про боль – все индивидуально. Это зависит от того, какой у человека болевой порог и какой объем хирургического вмешательства. Есть операции, которые вообще проходят безболезненно, а есть и такие, после которых точно будет болеть. Об этом мы всегда предупреждаем.

– Но ведь еще есть и осложнения, которые могут возникнуть и которых многие опасаются.

– Осложнения действительно могут возникнуть. Но нужно понимать, что они бывают везде, а не только в пластической хирургии. Есть общемировая статистика: как правило, до 10% от всех операций приводят к различным осложнениям. От этого никуда не денешься, все равно какой-то процент операций проходит с осложнением.

Но для тех, кто очень хочет сделать операцию, но при этом боится осложнений, я бы рекомендовал выбирать многопрофильную больницу, а не клинику пластической хирургии. Риск заметно ниже.

Лучшим работам хирурга место в Instagram

– А чем многопрофильная лучше, если частные клиники специализируются именно на пластике?

– Конечно, важен опыт человека, который будет проводить операцию. Но не стоит забывать и об условиях в клинике. Здесь, в Железнодорожной больнице, есть различные отделения и специалисты в самых разных отраслях, которые всегда могут помочь в случае чего. Например, при проведении ринопластики мы очень часто обращаемся к лору. Большие операции на брюшной полости мы проводим совместно с общими хирургами. В больнице хорошее отделение реанимации, здесь работает несколько опытных анестезиологов. Поэтому такой вариант более безопасный.

– Но ведь чаще клиенты смотрят именно на хирурга, а не на клинику.

– Да, отзывы в нашей профессии – самое важное. Поэтому, кстати, пластическому хирургу очень трудно сменить город для работы – придется начинать все с нуля и заново набирать популярность. Я вот веду свой Instagram, показываю там результаты своих операций. Это дает существенный приток клиентов. Вообще не понимаю, как сегодня пластический хирург может работать без социальных сетей.

– Бывает так, что никаких осложнений нет, но пациент недоволен результатом пластики?

– Конечно, бывает. Таких клиентов немного, но они есть. И опять же, у каждой операции есть определенный процент, что результат не устроит пациента. Есть операции, которые практически всегда получаются очень хорошо. Но есть и такие, где результат чуть хуже, и это не зависит от техники и мастерства хирурга. Например, процент эстетического неудовлетворения при ринопластике заметно выше, чем при операциях на животе. В 10-15% случаев приходится делать какие-то вторичные коррекции.

Но я всегда предупреждаю об этом пациентов. В любом случае мы их не бросаем. Такие клиенты приходят повторно, и если что-то не получилось по вине хирурга, то идем навстречу и делаем дополнительную коррекцию практически бесплатно.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 

На правах рекламы
Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

14.01.2020 10:11
- гость -

Женившись на красавице не удивляйтесь если она родит вам крокодила

14.01.2020 10:13
- гость -

да уж....про Железку и конкретного врача не скажу, но есть в Барнауле клиника на "Ан" начинается, на "туриум" заканчивается. Вот куда не надо, так не надо. Из простецкой операции (по показаниям), которую делают везде, а кое-где даром, сотворить полный трэш! Кривой щов, спайки, зажимы какие-то.. как будто делалась не плановая операция в спокойствии, а экстренное кесарево, где речь шла о минутах...
Жду очереди к нормальному врачу в Новосибирск. Тело надо исправлять.

14.01.2020 10:13
- гость -

Все у него "практически".Практически всегда,повторная практически бесплатно.Знаем мы ваши практически...Точно можешь что нибудь сказать?

14.01.2020 10:21
Гость

1-2 в день, 300 в год? Ну-ну.
Фантазер, ты меня называла!
Замануха рекламная, рассчитанная на стадный инстинкт

14.01.2020 10:25
- гость -

Я про железку только положительные отзывы имею.

14.01.2020 10:30
- гость -

откуда огромный разброс по цене?
например блефаропластика в Антуриуме от 20 500 р.
в Железке от 12 000 р.

14.01.2020 10:34
- гость -

не знаю ничего про Абрамова, а вот Плотников из железки- золотые руки! Спасибо ему за мои глазки )). Правда сейчас он кажется в другом месте работает

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