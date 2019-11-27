Птичья столовая. Школьники и общественники развесили кормушки в парке "Изумрудный"

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Развешивание кормушек для птиц стало заключительным мероприятием экологической общественной экспедиции "Начни с дома своего". Вместе с юными участниками и представителями оргкомитета экспедиции развешиванием кормушек занимались сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии края, депутаты, представители Общественной палаты края и ОНФ, а также школьники.
"Начни с дома своего" – детское общественное движение, цель которого повышение уровня экологической культуры.
В октябре-ноябре экспедиционный корпус работал в муниципальных районах и городских округах Алтайского края, Кемеровской области и Республики Алтай. В регионах проходили акции, педагогические форумы, детские конкурсы, круглые столы и деловые встречи.
Комментарии
А корм будут сыпать? И как часто?
во=во , знаем мы эти ваши акции, весь город увешан кормушками из вторсырья, а корм в них никто не сыплет
о, пыонэрэ с зелеными галстуками, никак почитатели Муаммара Каддафи )))