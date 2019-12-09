От крещения до воскрешения. Симулятор Иисуса Христа появится в Steam

Польское издательство PlayWay опубликовало трейлер игры I am Jesus Christ ("Я Иисус Христос"), которая выйдет в Steam.
Дебютный проект студии-разработчика SimulaM станет серьезным симулятором, в ходе которого игроку предстоит пройти весь путь Иисуса, описанный в Новом Завете. При этом на пути будут встречаться знакомые всем личности и ситуации.
Основная "фишка" игры – возможность творить чудеса. Игрок получит возможность исцелять больных, крафтить рыбу для рыбака, усмирять шторм, ходить по воде и заниматься прочими божественными делами.
Кроме того, нас ждет эпичная битва с Сатаной, распятие и последующее воскрешение.
Комментарии
Ништяк. Я бы за Сатану сыграл...
Было уже - black & white