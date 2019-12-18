Полмиллиона "взрывоопасных" стиральных машин отзывают из продажи

Свыше полумиллиона стиральных машин Indesit и Hotpoint отзывают из продажи из-за того, что при определенных условиях они могут взорваться во время работы, сообщает РЕН ТВ.
Речь идет о технике, которая сошла с конвейера британских заводов американской компании Whirlpool в последние пять лет.
В результате из-за технических недочетов в стиральных машинах случились несколько крупных пожаров.
Производитель уточняет, что потенциально "взрывоопасная" техника распространялась на территории Великобритании и Ирландии.
Комментарии
Долго думал. Чему взрываться в стиралке? Если только там нагревательный элемент от Маска.