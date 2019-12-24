От штрафов до лишения свободы: что будет, если не заплатить налоги вовремя

До 1 декабря россияне должны были оплатить налоги на имущество, транспорт и землю. Как правило, многие жители страны данный факт игнорируют или забывают. Но, как говорится, не знание закона не освобождает от ответственности. Неуплата налогов может повлечь неприятные последствия: от штрафов до лишения свободы.
Какие налоги необходимо было заплатить?
Налог на имущество обязаны оплатить обладатели дома, квартиры, комнаты, гаража и строящихся объектов. Также в список входят дачи и надворные хозяйственные постройки. Не признается объектом налогообложения имущество, которое входит в состав общего имущества многоквартирного дома.
Транспортный налог платят собственники всех средств передвижения от мотоциклов и машин до снегоходов и яхт. При этом абсолютно не важно, пользуетесь вы ими или нет. При расчете принимают во внимание количество лошадиных сил, категорию, цену и вместимость транспорта.
Также ежегодно под налогообложение попадают земельные участки, которые находятся в собственности россиян, бессрочном использовании и пожизненно наследуемые.
Что будет, если налог не заплатить?
Самая минимальная неприятность за неуплату — пеня. То есть, тем, кто просто забыл вовремя заплатить налог и сделал это через несколько дней – придется "выкинуть" из кошелька пеню. Она начисляется за каждый календарный день просрочки. Если про вашу забывчивость узнает налоговый инспектор раньше, чем вы, то к сумме пени добавится штраф в размере 20% от суммы задолженности. Если же Вы умышленно не платите, то инспектор добавит к сумме 40% от задолженности.
Злостных неплательщиков помимо пени ждут судебные разбирательства и более весомые штрафные санкции. Это наложение ареста на имущество и личные счета, запрет на выезд за границу, удержание процента с заработной платы, удержание дохода физлица за период 1-3 года, принудительные работы и даже лишение свободы.
Наказание за неуплату налогов зависит от размера задолженности, впервые ли плательщик проштрафился, а также умышленно или неумышленно он это сделал.
Когда можно избежать наказания?
Во-первых, не допускать серьезных просрочек и не доводить дело до суда. В-вторых, можно взять кредит на погашение больших налоговых долгов.
В-третьих, получить списание долгов можно по истечении срока давности или в том случае, если не будет доказана вина конкретного лица.
Комментарии
Кредит на погашение налога ))) я думал что кредит на собрать ребёнка в школу - это дно, но снизу постучали.