Четверг, 19 Декабрь, 13:53

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,58
€ 69,69
Обь
34см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пресс-конференция Путина-2019Новый год-2020Ремонт и дизайн
Новости

Импотенция, рак, грыжа. Врачи назвали топ-5 профессиональных болезней водителей

, ИА "Амител"
Работать водителем оказалось опасно для жизни
Фото: yandex

Фото: yandex

Медики из Гарвардского университета назвали профессию водителя опасной для жизни, так как она провоцирует целый ряд серьезных заболеваний. Свои выводы специалисты сделали на основании исследования медицинских документов водителей такси за 13 лет, пишет "Российская газета". В результате исследования медики составили список профессиональных заболеваний тех, кто вынужден долго сидеть за рулем. 

1. Остеохондроз

Водители вынуждены очень часто поворачивать голову и туловище, наблюдая за боковыми зеркалами, дверьми и пассажирами. При этом находятся не в самом удобном положении. Это тоже плохо влияет на костную систему и приводит к развитию остеохондроза.

2. Грыжа межпозвоночная

Практически каждый водитель сталкивается с болями в шее и пояснице. Связано это с вибрацией автомобиля, которая очень плохо влияет на костную систему человека: это приводит к истиранию суставных поверхностей и деформации.

3. Варикоз 

Водители часто жалуются на боли в ногах и страдают от варикозного расширения вен. Это не удивительно – ведь из-за сидячего образа жизни нарушается кровообращение.

4. Простатит и импотенция

Сидячий образ жизни приводит к нарушению кровообращения в малом тазу, а это в свою очередь вызывает такие неприятные заболевания, как простатит, мочекаменная болезнь и эректильная дисфункция. Усугубляет эту ситуацию использование сидений с подогревом.

5. Онкологические заболевания

Водители вынуждены постоянно вдыхать воздух с парами бензина и дизтоплива. По оценкам специалистов, при сгорании бензина в воздух выделяется более двух сотен токсичных продуктов, в том числе окислы углерода и азота, углеводороды, включающие формальдегид, бензпирен, фенол, которые способны провоцировать развитие рака.

Что делать?

Регулярно проходить профилактические осмотры. Отрегулировать сиденье в автомобиле таким образом, чтобы спинка поддерживала спину, и мышцы не напрягались. Обязательно проводить физкультразминку три-четыре раза в день. И не нервничать за рулем. 

Материалы по теме

 

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

19.12.2019 12:24
- гость -

статья скоро станет не актуальной.
наберите в ю-тубе:
президент компании суперджоб цифровая безработица

19.12.2019 12:53
- гость -

а геморой?

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
13:50
Дальнобойщика убили и закопали в лесу под Новосибирском 0
13:36
Закроют ли в Барнауле "льготные" аптеки и где теперь брать лекарства? 3
13:20
Представлять права ребенка, а не чиновника. ЛДПР поддержала Казанцеву с оговорками 2
13:02
"Великий Гэтсби" и танцы в стиле джаз: BarBoss приглашает на предновогодние вечера 0
12:45
Ольга Казанцева назначена уполномоченным по правам ребенка в Алтайском крае 6
12:30
Московская пенсионерка готовила наливку по рецепту из интернета и устроила взрыв 8
12:13
Импотенция, рак, грыжа. Врачи назвали топ-5 профессиональных болезней водителей 2
12:02
Буду укреплять авторитет АКЗС. Томенко рассказал, чем его впечатлили депутаты 5
12:00
Идеи для новогоднего корпоратива: как сделать, чтобы праздник запомнился всем 0
11:45
Врач рассказала, до какого возраста женщина должна родить первого ребенка 7
11:34
И топ-менеджеры учатся. Как не потерять свой бизнес в первый год 0
11:17
"Бирюзовая Катунь" – это деньги даже не на ветер". Интервью с депутатом Семеновым 5
11:09
Страшно, когда новогодняя просьба ребенка – куртка. На Алтае обсуждают "Елку желаний" 43
11:03
Завтра нефть в крае не появится. Романенко о том, как нужно развивать Алтай 13
10:58
Пресс-конференция Путина начнется через несколько часов. На ней будет журналист amic 16
10:45
Воспитательница умерла из-за сообщений о минировании детского сада в Биробиджане 3
10:36
Дед Мороз – депутат. Алтайские парламентарии исполнили новогодние желания детей 2
10:25
На поддержку предпенсионеров в Алтайском крае направили почти три миллиона рублей 3
10:01
Как оригинально упаковать подарки и оформить праздничный интерьер на Новый год 0
09:45
Близкие Анастасии Заворотнюк показали журналистов, которые преследуют их семью 2
09:31
Где купить настоящую елку на Новый год в Барнауле и как ее выбирать. Инфографика 11
09:15
Коллекторы блокируют работу екатеринбургской больницы из-за долга сотрудницы 15
09:01
Зима с "Европой Плюс Барнаул" началась с "европейских" ледовых заездов 4
08:45
Филиппу Киркорову придется продавать квартиру, чтобы погасить огромные долги 3
08:20
Пятилетняя россиянка с ДЦП вошла в тройку самых популярных блогеров на YouTube 1
07:17
Придать "Импульс": в Барнауле открыли новый центр настольного тенниса 5
07:05
Как сделать новогоднюю керамическую игрушку своими руками 0
06:16
Когда главное украшение елки – это кот 0
06:06
В Алтайском крае к концу недели потеплеет до +3°C 2
05:22
Что нельзя делать на Николу Зимнего, чтобы не остаться без денег и без мужа 0
23:37
Бутылку с деньгами от передачи "Орел и Решка" нашли в Алтайском крае 1
23:03
Хорохордин объявил войну снюсу в Республике Алтай 4
22:31
Экс-полицейского в чулках, стрингах и лифчике нашли мертвым 7
21:52
Экспертиза показала, что смерть Марьянова может быть криминальной 7
21:19
Полмиллиона "взрывоопасных" стиральных машин отзывают из продажи 6
20:55
Африканских нелающих собак продают в Бийске 23
20:00
Такие в NHL еще не забивали. Второй чудо-гол Свечникова поразил всех 10
19:29
Продажа 10-метровой квартиры в Барнауле вызвала ажиотаж 23
19:05
Жителям Барнаула дадут возможность контролировать уборку снега 8
18:33
Украина ужесточила правила пересечения границы с Россией 0
18:16
Бизнесмен и пенсионер. На пост мэра Барнаула появились два новых кандидата 10
18:01
От бизнес-идеи до реализации: в АлтГТУ определят победителей конкурса "Техностарт" 0
17:55
Мэрия ответила на жалобы барнаульцев из-за графика автобусов до Бельмесево 21
17:39
Психологи выявили 10 качеств, которыми должен обладать идеальный мужчина 7
17:17
Ограбление банка в Петербурге попало на видео 3
17:02
Жители Алтайского края смогут позвонить Деду Морозу 4
16:45
Выдачу ипотеки в России ужесточат 1
16:38
ДТП в Барнауле: столкнулись автобус и иномарка 0
16:14
Агрегаторы такси в России хотят приравнять к перевозчикам 7
16:01
Художники Горного Алтая покажут его величие и красоту в столице Алтайского края 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.