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Массовое ДТП произошло на трассе в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Информации о пострадавших нет
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

20 декабря на бийской трассе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Уточняется, что столкновение произошло на участке дороги между Косихой и Барнаулом. Три небольших грузовика и несколько иномарок перекрыли часть трассы. Один из автомобилей выбросило на обочину.

Судя по характеру повреждений машин можно сказать, что серьезных травм никто из водителей не получил, но официальной информации по этому поводу нет.

Подробности происшествия уточняются.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

20.12.2019 11:39
- гость -

Надо знать законы физики ,а не окружающий мир и сматфон.

20.12.2019 11:59
Я

Вы там были? У вас есть точная информация? Физик вы наш теоретик.

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