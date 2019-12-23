Как будет работать скорая, поликлиники и аптеки в новогодние праздники на Алтае

Более 200 бригад скорой помощи будут ежедневно работать в Алтайском крае в новогодние праздники, сообщили в Минздраве региона. Как правило, во время каникул число вызовов на дом возрастает примерно на 30%, пишут vesti22.tv. В основном пациенты жалуются на алкогольные, пищевые отравления, травмы и обострение хронических заболеваний.
Помимо экстренных бригад, во время праздников в дневное время будет дежурить неотложная помощь поликлиник. Медики "неотложки" приедут к тем пациентам, у которых нет угрозы для жизни.
"Бригады неотложной помощи будут принимать вызовы с 8 до 15 часов. Так что если вы вызываете, например, скорую помощь, а к вам приезжает бригада из поликлиники, не удивляйтесь, это нормальный режим работы, – объяснила Жанна Вахлова, начальник отдела организации медпомощи взрослому населению Минздрава края. – До 15:00 со скорой помощи будут передаваться вызовы, где нет угрозы для жизни, и норма ожидания на эти вызовы отводится два часа. Если требуется экстренная помощь, то скорая должна приехать к вам в течение 20 минут с момента вызова".
3 и 6 января с жалобами на здоровье можно будет обратиться непосредственно в поликлиники. Все участковые терапевты и педиатры выйдут на работу, и будут вести прием по графику. В эти же дни будут работать аптеки, где льготники смогут получить медикаменты по выписанным рецептам.
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