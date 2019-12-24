На Новый год впервые покажут отреставрированную версию "Иронию судьбы"

Телеканал "Россия 1" впервые покажет версию фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве. Реставрацией занимался сам телеканал, пишет РБК.
Отмечается, что эта версия будет отличаться от первоначальной более яркими цветами и четкими деталями. Реставрацией старых советских лент обычно занимаются на "Мосфильме". Там недавно сделали 4К версию фильма Сергея Бондарчука "Война и мир". Телеканалы же, напротив, делают спорную реставрацию. Например, было принято решение раскрасить сериал "Семнадцать мгновений весны".
Впервые лирическую кинокомедию "Ирония судьбы, или С легким паром!" показали 1 января 1976 года. Вскоре фильм Эльдара Рязанова стал культовым. В прошлом году, 31 декабря 2018-го, комедию показывал Первый канал. Эксклюзивные права на показ принадлежали ему с 2007 года, и на протяжении 10 лет каждое 31 декабря фильм выходил только в эфире "Первого". Однако в 2017 году комедию вместо него впервые показала "Россия 1".
Комментарии
Если бы не советское наследие, то совсем грустно было бы современным "деятелям искусства". Раскрашивать было бы нечего, в 4К переснимать... Хотя лично мне безразлично - не смотрю ничего много лет.
Для настроения включаем что-нибудь, пока салаты режем. "Ирония судьбы", "Ищите женщину" и т.д.
Ну, фоном идет, пока салатики строгаются. Настроение создает.
Кто это смотрит? старперы только.
Унылое кино, как и все советское наследие.