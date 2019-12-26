ОСАГО в Алтайском крае подешевел на 4,6% в 2019 году

В 2019 году наблюдается снижение стоимости полисов ОСАГО для водителей, сообщили amic.ru в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Так, с января по ноябрь 2019 года цена на них упала 4,6% в Алтайском крае (на 5,1% по России).
В РСА объясняют такую тенденцию индивидуализация тарифов ОСАГО, которая усилила конкуренцию в среде страховщиков.
Речь идет об изменениях в системе расчета коэффициентов возраст-стаж и бонус-малус, а также о решении ЦБ расширить коридор базовых ставок тарифа по ОСАГО, принятом в ноябре 2018 года. Допустимые расценки увеличили на 20% как вверх, так и вниз.
"Снижение средней стоимости ОСАГО происходило в течение всего 2019 года. Однако цель реформы – именно индивидуальное тарифообразование, а не просто удешевление ОСАГО, — пояснили в пресс-службе РСА. — Изменения в рамках второго этапа реформы позволят сделать систему расчета стоимости автогражданки еще более справедливой".
Ранее стало известно, что тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30%. Закон до сих пор не принят из-за опасений, что это приведет к росту расценок.
Комментарии
Полная брехня,коэффициенты-то уменьшили,а базовый тариф уыеличили.Пример Ингосстрах,базовый тариф был 4110 руб.,стал 4400руб.В итоге купила полис,начнет действовать с 21 января 2020 года,на 267 рублей дороже,не критично,но ни какого уменьшения стоииости НЕТ!!!
26.12.2019 18:51
gorca
Полностью подтверждаю: полис стал дороже
Не у всех дороже. Ингос да, повысил, в Согласии оформил на 500 рэ дешевле.
Ингос да, повысил