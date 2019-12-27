Названо количество выживших при крушении самолета в Казахстане

На официальной странице аэропорта Алма-Аты в Facebook появилась информация о количестве выживших после крушения самолета Fokker-100. По предварительной информации, уцелело 60 человек, сообщает "Лента".
В свою очередь, Горздрав сообщает, что в больницы Алма-Аты поступили 66 человек с травмами различной степени тяжести. 12 из них находятся в тяжелом состоянии. Жителей города просят сдать кровь для пострадавших в катастрофе.
Напомним, что лайнер направлялся в Нур-Султан. На его борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Позднее в Сети появилась видеозапись с места катастрофы, на которой одна из очевидиц сообщала, что видит перед собой много трупов.
Комментарии
уцелело 60 человек, сообщает "Лента".
В свою очередь, Горздрав сообщает, что в больницы Алма-Аты поступили 66 человек
Уж проверенные бы данные выставляли б, или только официальные.