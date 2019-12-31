Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус дурочкой, а шумиху вокруг нее – искусственной

Актер Иван Охлобыстин высказался по поводу своей коллеги по сериалу "Интерны" Кристины Асмус, пишет канал "360".
Он признался, что фильм "Текст" не смотрел и смотреть не собирается, поскольку придерживается мнения о том, что фильм "никакой". Именно поэтому он считает, что вся шумиха вокруг эротической сцены с участием Асмус была инициирована продюсерами картины. При этом Охлобыстин отметил, что готов заступиться за коллегу, поскольку она входит в его "близкий круг общения".
"Она дурочка, может быть, принимала участие в том, чего не понимала. Я знаю ее по сериалу "Интерны" – она трудолюбивая и целомудренная девочка. В ней нет гнили", – описал коллегу актер.
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