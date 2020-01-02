Жители Барнаула и пригорода жалуются на проблемы с автобусами из-за не чищеных дорог

Жители Барнаула и пригорода жалуются на нечищеные дороги, из-за которых возникают проблемы с общественным транспортом.
В группе "Барнаул22" люди сообщают о том, что автобус маршрута №75 более, чем на час увяз в снегу на пересечении Южного Власихинского проезда и улицы Лазурной.
Попал в снежный плен и Барнаульский Затон. "Дороги замело, проезда нет, общественный транспорт ждём часами", — пишут жители Затона в соцсетях.
По их словам, автобусы 40 маршрута не выходят на линию, "люди толпами стоят на остановке. Дорожные службы не работают!", – пишут в соцсетях.
О проблемах пишут и жители Белоярска. Доргу замело и вместо двух полос осталась одна. Очевидцы пишут, что утром автобусу пришлось уйти в сугроб, чтобы избежать ДТП.
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