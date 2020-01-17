Волейболисты "Университета" начали домашний тур с победы

Матчи пятого тура чемпионата России Высшей лиги "А" стартовали в Барнауле накануне, 16 января. Это первые домашние поединки для "Университета" в нынешнем сезоне. Из прошлогоднего состава в команде осталось лишь пять человек.

Барнаульцы в стартовой игре взяли верх над одинцовской "Искрой" – 3:0. Счет по партиям – 25:22, 25:20, 25:20.

Это четвертая победа "Университета" в 17 матчах. "Студенты" располагаются на 14-м месте турнирной таблицы. Всего в турнире участвуют 18 команд.

Сегодня, 17 января, "Университет" сыграет с "Автомобилистом" из Санкт-Петербурга, который занимает 16-ю строчку. Матч состоится в СК "Победа". Начало в 18.30.