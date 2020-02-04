Несколько светофоров отключают в Барнауле

Барнаульская сетевая компания отключает светофоры на нескольких участках дорог города сегодня, 4 февраля. Это связано с плановыми ремонтными работами.

Как сообщает пресс-центр мэрии, до 16 часов не будут работать светофоры на пересечении проспекта Ленина и улицы Чкалова.

С 13 до 16 часов отключат светофоры на перекрестке улиц Челюскинцев и Молодежной, а также на пересечении четной и нечетной проезжих частей проспекта Строителей с улицей Челюскинцев.

Кроме того, временно обесточат светофоры и завтра, 5 февраля. Это произойдет на пересечении Ленина и Чкалова.

Водителей просят быть осторожными и соблюдать очередность проезда перекрестков.