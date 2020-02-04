Юность и отчаяние. Первенство Сибири по боксу стартовало в Барнауле

Видео: Екатерина Смолихина / amic.ru

Торжественное открытие соревнований Сибирского федерального округа по боксу среди юношей 15-16 лет состоялось 3 февраля в СК "Победа". В первенстве принимают участие почти 180 боксеров из Омской, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской и Томской областей, Красноярского края, Хакасии, Тывы и Республики Алтай.

Соревнования продлятся до конца этой недели. 7 февраля с 12:00 пройдут финальные бои, а также церемония закрытия. Вход на мероприятия бесплатный.