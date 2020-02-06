Виктор Томенко перед Госсоветом устроил мини-фотосессию с коллегами

Фото: instagram.com/gubernator_tomenko

Глава Алтайского края Виктор Томенко опубликовал в Instagram несколько снимков с коллегами по губернаторскому цеху, которые сделаны перед заседанием Госсовета.

На них он стоит с губернаторами Андреем Травниковым (Новосибирская область), Андреем Бочаровым (Волгоградская область) и Андреем Чибисом (Мурманская область).

"Будем обсуждать роль регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы, — анонсировал тему обсуждения глава региона. — Главный вопрос – как наша система образования соответствует современным требованиям работодателей, которые они предъявляют к выпускникам средних профессиональных и высших учебных заведений".

Напомним, Томенко стал одним из восьми глав регионов в составе совещательной структуры, возглавляемой российским лидером.

Также в него вошли Александр Беглов (губернатор Санкт-Петербурга), Андрей Бочаров (Волгоградская область), Казбек Коков (Кабардино-Балкария), Валерий Лимаренко (Сахалинская область), Игорь Руденя (Тверская область), Радий Хабиров (Башкирия) и Вадим Шумков (Курганская область).