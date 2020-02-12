Названы европейские страны с самыми бедными пенсионерами

Статистическая служба Европейского союза Eurostat опубликовала результаты исследования уровня жизни пенсионеров в Евросоюзе. В работе приводятся данные за 2018 год.
В целом по ЕС доля людей старше 65 лет, подверженных риску оказаться в нищете, составила 15%. Однако в ряде стран этот показатель намного выше.
Первое место занимает Эстония. Там уровень риска достигает 54%. Далее идут Латвия (50%), Литва (41%) и Болгария (30%).
Самыми благополучными оказались Словакия, Греция, Франция, Венгрия, Люксембург и Дания. Там в нищете рискуют оказаться лишь 6-10% людей старше 65 лет.
Добавим, что средняя пенсия по старости в Эстонии составляет 440 евро. Это 34 тысячи рублей по курсу на декабрь 2018 года. В России в то же время средний размер страховой пенсии равнялся 14,4 тысячи рублей.
Комментарии
Комментарии излишни. Запад сгнил полностью.
440 евро нищета? Да больше 30000 рублей! В Алтайском крае средняя зарплата ниже. Вот где нищета.
бесспорно по этому показателю рф впереди планеты всей "исключить можно африканский континент и то не везде".
Эй, западники, а продукты в магазинах, топливо и коммуналку вы не считали там? А в курсе сколько? Может данные сами приведёте, чтобы и самим понятно было?
В Папуа-новой Гвинеи врачи и учителя уходят на пенсию в 60 лет и получают 16000 рублей вместо расеянских 14440. Сравним стоимость продуктов, ЖКХ (особенно отопления), трат на обувь и одежду, там и тут? Слабо Великой расие сравниться с папуасами, которые ещё 200 лет назад людей ели?
12.02.2020 11:36
- гость -
Люди,у вас коммунизм еще не кончился?А про расходы никто не забыл,или у вас все бесплатно???440 ойро на Западе-ни о чем!Едва едва свести концы с концами,экономя даже на глотке воздуха!Вот уж точно,свети концы,что б их не отдать.Перевести валюту по нац.курсу этого очень мало.Дак и за наш рубль в Зимбабве можно стать секстилионером!Да толку то с того?Купить коробок спичек за 15 километров долларов?Так и про 440 ойриков.Казалось бы ух ты,житуха,а спросите тамошних пенсов,и услышите такое,что вам их станет по настоящему жаль.Справедливости ради надо сказать,что пенсия там не у всех такая скромная.Кто всю жизнь пахал,складывая в пенсионную кубышку по ойро центику,тот и сейчас может позволить себе немного больше.И у нас также,вкалывал-получай.Но,запомните!Нигде в мире пенсы не катаются как сыр в масле.Западные старики вообще свободны от обязательств.Довели детей до совершеннолетия,и давай до свидания!На накопленные живут тихо и не заметно,а у нас?Дедули с бабулями выйдя на заслуженный тащат на себе и родственников.За то потом мы их.Нет?Присмотритесь к себе!У нас все намного гуманнее и добрее.И никогда мы не пропадем.
12.02.2020 11:49- уровень жизни там на порядок выше,как бы ты не пытался всех переубедить что это не так
Доложите уровень загнивания Запада.
А где самые большие пенсии? Про Норвегию что-то совсем немыслимое пишут. Типа, деньги стране некуда девать.
12.02.2020 12:02
Вася
Посмотри в интернете на халупы Испании, хотя бы. Потом говори про уровень жизни.
12.02.2020 12:02
Вася,как потопаешь,так и полопаешь.Они там пашут с утра до ночи,при чем жестко пашут.Не завидуй!Лучше наслаждайся житием у нас!
11:55
В Папуе пенсия в 60 лет, а умирают в 64.
Средняя зарплата 164 доллара США в месяц.
Коэффициент замещения пенсии 0,7.
Итого средняя пенсия 114,8 доллара, пускай 115. По курсу это меньше 7000 рублей.
Ваши деньги с дырками. Свободен, фраерок-лжец.
Уася, тебе уже говорили направление твоего движения?
Свидетели загнивания Запада на месте?