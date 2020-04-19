Путин поздравил православных россиян с праздником Пасхи. Видео

Президент России Владимир Путин поздравил православных россиян с праздником Святой Пасхи. Видеозапись поздравления опубликована на сайте Кремля.

"Пасха, Воскресение Христово – это символ торжества жизни над всем тем, что против нее. Это символ очищения, возрождения и продолжения жизни", – подчеркнул Путин.

Президент также в своем поздравлении коснулся темы текущей ситуации в стране в связи с пандемией коронавируса.

Путин поблагодарил всех россиян, которые "протягивают руку помощи" тем, кто сейчас больше всего в ней нуждается.

По его словам, аналогичным образом действуют и власти, аккуратно расходуя имеющиеся в запасе ресурсы.

"Они у нас есть. Мы их используем – рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации и прежде всего для помощи тем людям, семьям, которые оказались сейчас в сложном положении", – уточнил российский лидер.

Путин подчеркнул, что власти сделают все возможное, чтобы как можно быстрее решить возникшую перед страной проблему.

"В этот светлый праздник Воскресения Христова все-таки так и хочется сказать: все будет хорошо с Божьей помощью", – заключил президент.