Уроженец Барнаула, футболист Александр Соболев стал очередным гостем на YouTube-канале "КраСава" блогера Евгения Савина.

Соболев рассказал, что в какой-то момент вообще мог завязать с футболом. По словам нападающего, он ездил на просмотр в столичные ЦСКА и "Локомотив", а также в махачкалинский "Анжи". Каждый раз игрока отправляли домой. После этого Соболев поехал в Томск, где тренировался с местной "Томью", однако потом заболел.

"На две недели в больницу лег. Потом уже тренеру звонил и говорил: "Можно я приеду на матч, посмотрите меня? Без тренировок, нормально сыграю — возьмете, плохо сыграю — не возьмете". Поехал, мы 1:1 сыграли с "Сибирью", сказали, что меня берут. Это 22 февраля, а 28-го трансферное окно закрывается. Мне велели ехать делать справку, мы в Томске не можем, я помчал в Барнаул. Сделал, 25-го вечером мне звонят — ну все, давай, приходи, подпишем контракт", — рассказал Соболев.

Однако на следующее утро игроку позвонили вновь и сказали, что заявить его пока не получается. Попросили подождать до мая.

"И вот, считай, в мае я подписал свой первый контракт, и то, если бы не родители, не подписал бы. Родители отдали деньги — не помню сколько, 170 или 270 тысяч как компенсацию школе барнаульского "Динамо", — говорит футболист.

Напомним, компенсация за молодых футболистов – это определенная сумма, которую клуб, подписавший контракт с игроком в возрасте до 23 лет, должен заплатить клубу, воспитавшему этого футболиста.

Как уже неоднократно сообщал amic.ru, Соболев является воспитанником барнаульского футбола. Также выступал за томскую "Томь" и красноярский "Енисей". Сейчас игрок принадлежит "Крыльям Советов" из Самары, однако с нынешней зимы выступает на правах аренды за московский "Спартак".