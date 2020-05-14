Научно-популярная телепередача "Галилео" вернется на телеканал СТС. Премьера обновленного шоу состоится в понедельник, 25 мая, пишет ТАСС.

"Программа не только развлекает, но и дает знания, полезные для широкой аудитории. В свое время талантливый Александр Пушной привнес в программу юмор и музыкальность. Но подросло новое поколение, у которого свои герои. Среди них и новый ведущий шоу Владимир Маркони, который задаст актуальный тон и добавит энергии", – рассказал генеральный директор "СТС Медиа" Вячеслав Муругов.

Отмечается, что вместе в Маркони в новых выпусках появится и популярный блогер Даня Крастер. Вместе они будут делиться новейшими исследованиями и технологиями, рассказывать о законах физики, а также проводить научные опыты.