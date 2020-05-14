Научно-популярная телепередача "Галилео" вернется на телеканал СТС. Премьера обновленного шоу состоится в понедельник, 25 мая, пишет ТАСС.
"Программа не только развлекает, но и дает знания, полезные для широкой аудитории. В свое время талантливый Александр Пушной привнес в программу юмор и музыкальность. Но подросло новое поколение, у которого свои герои. Среди них и новый ведущий шоу Владимир Маркони, который задаст актуальный тон и добавит энергии", – рассказал генеральный директор "СТС Медиа" Вячеслав Муругов.
Отмечается, что вместе в Маркони в новых выпусках появится и популярный блогер Даня Крастер. Вместе они будут делиться новейшими исследованиями и технологиями, рассказывать о законах физики, а также проводить научные опыты.
Комментарии
У Пушного интереснее...
14.05.2020 18:37
- гость -
О, человек из будущего, срочно на опыты)))
Ага, смотрел в своё время.
Теперь всем рассказываю, что казюли есть полезно