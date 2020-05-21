В России предсказали резкий рост смертности от рака

Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России, передают "Известия" со ссылкой на исследование аналитической компании RNC Pharma и соцсети "Доктор на работе".
Согласно опросу, более половины медработников (52%) заметили сокращение доступности медицинской помощи во время пандемии. Они подчеркнули, что из-за массового перепрофилирования медучреждений под ковидные госпитали многие врачи перегружены, а выбывающие мощности при этом никак не компенсируются.
Сейчас обследования приостановлены, в связи с чем значительно сократилось выявление онкологических заболеваний на ранней стадии. По словам заведующего отделением онкоколопроктологии в МГОБ № 62 Ильи Черниковского, осенью ожидается скачок заболеваемости раком.
"Поэтому осенью, когда многие еще и с дач вернутся, мы ожидаем взрыв онкологической заболеваемости, особенно с запущенными стадиями", – резюмировал онколог.
Комментарии
Так больницы толком не работают, кроме коронавируса больше болезней нет.
Готовятся ко второй волне коронавируса? И путинская оптимизация здесь не причем?!
так и будет
Последствия от мер связанных с ковидом просто несопоставимы с опасностью самого ковида.И невозможно поверить ,что власти всего мира этого не понимают.
красивая теория для оправдания 5 джи.
Надо еще больше ввозить пальмового масла, и прочего ГМО....
21.05.2020 14:07
- гость -
какая вторая волна???? Еще первой не было. 0,1% - это даже пандемией сложно назвать. Вам статистику по онкологии привести, чтоб вы чушь не городили. 3 МИЛЛИОНА АКТИВНЫХ БОЛЬНЫХ!