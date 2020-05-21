В России предсказали резкий рост смертности от рака

Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России, передают "Известия" со ссылкой на исследование аналитической компании RNC Pharma и соцсети "Доктор на работе".

Согласно опросу, более половины медработников (52%) заметили сокращение доступности медицинской помощи во время пандемии. Они подчеркнули, что из-за массового перепрофилирования медучреждений под ковидные госпитали многие врачи перегружены, а выбывающие мощности при этом никак не компенсируются.

Сейчас обследования приостановлены, в связи с чем значительно сократилось выявление онкологических заболеваний на ранней стадии. По словам заведующего отделением онкоколопроктологии в МГОБ № 62 Ильи Черниковского, осенью ожидается скачок заболеваемости раком.

"Поэтому осенью, когда многие еще и с дач вернутся, мы ожидаем взрыв онкологической заболеваемости, особенно с запущенными стадиями", – резюмировал онколог.