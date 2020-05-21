В России предложили массово наказывать за серые зарплаты

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов предложил привлекать к уголовной ответственности за выплату "серой" зарплаты, сообщается на сайте Совета Федерации.
В России уже предусмотрено наказание для тех компаний, в которых сотрудники получают "серую" зарплату в размере 100 тысяч рублей и выше. Артамонов же призвал усилить борьбу с "серой" зарплатой и привлекать к ответственности всех руководителей таких компаний вне зависимости от суммы выплат.
Свою инициативу сенатор уже направил для включения в общенациональный план действий по восстановлению экономики в России.
Как ранее сообщал amic.ru, свыше шести тысяч жителей Алтайского края признаны безработными с 1 марта. Это именно те люди, которые обратились за помощью к государству. Им выплачивается пособие в размере более 12 тысяч рублей.
Комментарии
Сдаётся мне что председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, просто дурак. Введите уже какой нибудь экзамен для чиновников, а то стыдно нести подобную дичь с таких то постов.
уголовную??? ....не убили экономику коронавирусом, давайте добьем, пересажаем всех работодателей к чертям, тогда точно будет легче дотоптать. Ведь каждый школьник знает, что организаций с белой зарплатой - единицы. все частники платят серую.
Уголовная ответственность - я понимаю уголовное наказание,которое проходит условно и в ИТК, ("зоны". Всех пересадить предпринимателей получается??? Хоть один да скрыл одного работника. ТЫСЯЧИ лагерей откроются и будет всем работа! Безработицы больше не будет.
Может лучше ввести уголовную ответственность депутатам и чиновникам за законы которые они принимают против народа?
:\:\
В смысле "самозанятых" приструнить? Так-то остальные все на учете...
только после закона о том, что садить минимум на 25 лет строгача того чиновника у которого будет найдена собственность по стоимости больше чем его задекларированный доход или его расходы превысят его!!!!