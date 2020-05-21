В России предложили массово наказывать за серые зарплаты

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов предложил привлекать к уголовной ответственности за выплату "серой" зарплаты, сообщается на сайте Совета Федерации.

В России уже предусмотрено наказание для тех компаний, в которых сотрудники получают "серую" зарплату в размере 100 тысяч рублей и выше. Артамонов же призвал усилить борьбу с "серой" зарплатой и привлекать к ответственности всех руководителей таких компаний вне зависимости от суммы выплат.

Свою инициативу сенатор уже направил для включения в общенациональный план действий по восстановлению экономики в России.

Как ранее сообщал amic.ru, свыше шести тысяч жителей Алтайского края признаны безработными с 1 марта. Это именно те люди, которые обратились за помощью к государству. Им выплачивается пособие в размере более 12 тысяч рублей.