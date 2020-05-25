Володин обвинил США в попытках "раскачать лодку" в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Соединенные Штаты Америки пытаются дестабилизировать ситуацию в России путем вбросов о ситуации с коронавирусом и рейтингом Путина, пишет RT.
По словам Володина, США много сделали для распада СССР в 1991 году. По его словам, распад государства не был бы возможен, если бы руководство не допустило множество ошибок.
"Президент опирается на поддержку граждан, он многое сделал для России и постоянно показывает свою эффективность. США понимают, что это сильная сторона России... Поэтому атаки Соединённых Штатов направлены исключительно на дискредитацию президента, ключевых институтов власти, ведущих политиков для того, чтобы подорвать доверие и ослабить их". — пояснил Володин.
Он заявил, что Америка планирует "сделать Россию как можно слабее, а затем её расчленить".
Комментарии
Опять америка виновата, что у власти воры? ) ) )
Штаты пытаются прикрыть своего агента. Но мы то помним, что в прошлом году тайгу тушить начали после звонка Трампа обнуленному
По его словам, распад государства не был бы возможен, если бы руководство не допустило множество ошибок.
... целеноправленная работа высшего руководства тепереча называется "допустило множество ошибок" )))
Целью всей моей жизни было уничтожение коммунизма, невыносимой диктатуры над людьми.
Меня полностью поддержала моя жена, которая поняла необходимость этого даже раньше, чем я. Именно для достижения этой цели я использовал свое положение в партии и стране. Именно поэтому моя жена все время подталкивала меня к тому, чтобы я последовательно занимал все более и более высокое положение в стране.
Когда же я лично познакомился с Западом, я понял, что я не могу отступить от поставленной цели. А для ее достижения я должен был заменить все руководство КПСС и СССР, а также руководство во всех социалистических странах. Моим идеалом в то время был путь социал-демократических стран. Плановая экономика не позволяла реализовать потенциал, которым обладали народы социалистического лагеря. Только переход на рыночную экономику мог дать возможность нашим странам динамично развиваться.
Мне удалось найти сподвижников в реализации этих целей. Среди них особое место занимают А.Н.Яковлев и Э.А.Шеварднадзе, заслуги которых в нашем общем деле просто неоценимы.
Мир без коммунизма будет выглядеть лучше. После 2000 года наступит эпоха мира и всеобщего процветания. Но в мире еще сохраняется сила, которая будет тормозить наше движение к миру и созиданию. Я имею в виду Китай.(c)