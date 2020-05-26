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Не пережили. Популярная сеть кофеен закрывается в Барнауле

, ИА "Амител"
Кризиса не выдержали два популярных заведения города
Фото: logos44.ru

Фото: logos44.ru

В Барнауле закрывается сеть кофеен Coffee, please. Заведение не смогло пережить кризис, вызванный пандемией коронавируса. 

Кофейни сети располагались по адресам проспект Социалистический, 117а и проспект Социалистический, 78. Оба заведения имели хороший рейтинг. 

"Сложно сказать, вернемся ли на рынок, после того как все закончится. Пока можно только надеяться на это", – цитирует "КП" администратора кофейни. 

Напомним, что с начала распространения коронавируса в Алтайском крае 575 предприятий общественного питания оказались закрыты на карантин. Еще почти 900 начали работать исключительно в формате навынос.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

26.05.2020 12:19
-гость-

очень жаль, кофе там классное было!

26.05.2020 12:22
- гость -

Спасибо губеру за доминиканок, башкиров, москалей ...

26.05.2020 12:25
- гость -

Вот что значит купили ролители ребёночку бизнес.. сам в москве живет и в условиях не дует. Профукал лучшую кофейню в городе. В е кофейни работали на вынос с первого дня, а этот поленился что то делать, думать..

26.05.2020 12:26
- гость -

При чем тут губер? Лишь бы квакнуть?

26.05.2020 12:26
- гость -

Просто ему прибыль в пару сотен неинтересна. Думал, миллионами начнет ворочать. Да, у нас не Москва

26.05.2020 12:31
- гость -


26.05.2020 12:19
-гость-
дада, особенно Экспрессо, Амирикано, Копуччино и Глиссэ.

26.05.2020 12:35
- гость -

потом заново откроют.

26.05.2020 12:36
гость

давайте еще слезу по пивнушкам пустим! Ну не будет пивнух в бочках возить будут, ну все мильен раз было - это точно не конец!

26.05.2020 12:42
- гость -

> давайте еще слезу по пивнушкам пустим!
а они как работали так и работают

26.05.2020 12:43
- гость -

очень жаль, любимая кофейня

26.05.2020 12:49
- гость -

Лебеда в полный рост прет, как нибудь прокормимся.
Мы же не Финляндия фошистская в которой каждый желающий может бесплатно взять для прокормки сумку с продуктами на 20 евро в день на рыло.

26.05.2020 12:50
Кот пароход

Ну на Ленинском она давно закрылась. А та которая была в Книжном мире уже давно не айс да и возле Титаника тоже.
Центральная или Лакомка намного лучше, или Заварка

26.05.2020 12:52
клизьматерапевт

в этой стране действительно можно заработать разве что диарею.......

26.05.2020 13:00
- гость -


26.05.2020 12:50
Кот пароход
или Заварка

Заправка)))

26.05.2020 13:04
- гость -

так и остальной общепит потихоньку закопают. работа "на вынос" и "доставка" не рентабельны для заведений с просторными залами. без общепита то не умрём , но это люди оставшиеся без средств к существованию ,выброшенные гос-вом на обочину

26.05.2020 13:07
Океана

26.05.2020 12:22
- гость -
Голову лечите.

26.05.2020 13:13
Гость

Неужели не было даже попыток продать дальше... Странно. Видно конечно что лихорадило уже год их... Но жаль, приятнейшее место было, - я про Книжный. И ведь по годам то - лет 15 точно проработали... Даже, наверное и побольше. Эх.

26.05.2020 13:18
Итальянец

За последние годы город здорово преобразился в визуальном плане! Особенно центральная историческая его часть. Сейчас главное сохранять визуальную картинку, что бы на месте витрин кафе не появились граффити, не развевались рваными тряпками баннеры и прочее. Если надо, то снести излишне наляпанные здания, как кофейня у ЦУМа, что бы они не превратились со временем в бомжатник. Работы много. А о милых мальчиках и девочках (официантах и посетителях) занимающихся ни пойми чем в этих кафе, не надо жалеть. Они молодые, найдут себя.

26.05.2020 13:23
Панночка

нифига дело не в короновирусе

там за 15 лет скок раз делали ремонт и меняли мебель?

26.05.2020 13:36
- гость -

Жалко....
А ведь в крае только всё начинается! Наверно,многим организациям туго придётся!

26.05.2020 13:39
гость


26.05.2020 13:23
Панночка
там за 15 лет скок раз делали ремонт и меняли мебель?

сколько? В книжном как было, так и оставалось вроде

26.05.2020 13:39
гость

амик что за новости из разряда кто-то где-то что-то сказал а заголовок как официально свершившийся факт?
не боитесь за клевету быть привлеченными?
про Ашан писали на днях что закрывается, а в статье ничего подобного не сказано просто общие слова и повтор полугодовых новостей
про кафе написали (какой-то администратор, даже не управляющий, и то сказал что надеется выйти), а где реально инфа от собственников что они закрываются?
что-то Вы уходите активно в заказные (против конкурентов) и желтые (просто недостоверные) материалы


печалька

26.05.2020 13:41
- гость -

Горе-то какое! Как теперь без них жить будем? Кто-нибудь вообще головой думал кто выше писал? Это бизнес . Вы несли туда деньги. Для чего? Сами не можете дома сварить кофе?

26.05.2020 13:54
- гость -

26.05.2020 13:41
- гость -
По такой логике весь общепит надо закрыть - все могут приготовить еду дома, расходимся, господа) Туда шли отдохнуть, проходя мимо, и заодно выпить чашечку кофе. Или с подружкой поболтать за кофе или чаем с пирожным. Как, собственно, и в любую другую кофейню. Иногда хочется посидеть не дома, ничего в этом плохого нет.

26.05.2020 13:59
- гость -

Кофейня утверждает,что то, что вы тут, Амик, пишите это фейк. Вот подадут в суд на вас и осудят пару миллионов

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