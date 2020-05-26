Не пережили. Популярная сеть кофеен закрывается в Барнауле

В Барнауле закрывается сеть кофеен Coffee, please. Заведение не смогло пережить кризис, вызванный пандемией коронавируса.
Кофейни сети располагались по адресам проспект Социалистический, 117а и проспект Социалистический, 78. Оба заведения имели хороший рейтинг.
"Сложно сказать, вернемся ли на рынок, после того как все закончится. Пока можно только надеяться на это", – цитирует "КП" администратора кофейни.
Напомним, что с начала распространения коронавируса в Алтайском крае 575 предприятий общественного питания оказались закрыты на карантин. Еще почти 900 начали работать исключительно в формате навынос.
Комментарии
очень жаль, кофе там классное было!
Спасибо губеру за доминиканок, башкиров, москалей ...
Вот что значит купили ролители ребёночку бизнес.. сам в москве живет и в условиях не дует. Профукал лучшую кофейню в городе. В е кофейни работали на вынос с первого дня, а этот поленился что то делать, думать..
При чем тут губер? Лишь бы квакнуть?
Просто ему прибыль в пару сотен неинтересна. Думал, миллионами начнет ворочать. Да, у нас не Москва
26.05.2020 12:19
-гость-
дада, особенно Экспрессо, Амирикано, Копуччино и Глиссэ.
потом заново откроют.
давайте еще слезу по пивнушкам пустим! Ну не будет пивнух в бочках возить будут, ну все мильен раз было - это точно не конец!
> давайте еще слезу по пивнушкам пустим!
а они как работали так и работают
очень жаль, любимая кофейня
Лебеда в полный рост прет, как нибудь прокормимся.
Мы же не Финляндия фошистская в которой каждый желающий может бесплатно взять для прокормки сумку с продуктами на 20 евро в день на рыло.
Ну на Ленинском она давно закрылась. А та которая была в Книжном мире уже давно не айс да и возле Титаника тоже.
Центральная или Лакомка намного лучше, или Заварка
в этой стране действительно можно заработать разве что диарею.......
26.05.2020 12:50
Кот пароход
или Заварка
Заправка)))
так и остальной общепит потихоньку закопают. работа "на вынос" и "доставка" не рентабельны для заведений с просторными залами. без общепита то не умрём , но это люди оставшиеся без средств к существованию ,выброшенные гос-вом на обочину
26.05.2020 12:22
- гость -
Голову лечите.
Неужели не было даже попыток продать дальше... Странно. Видно конечно что лихорадило уже год их... Но жаль, приятнейшее место было, - я про Книжный. И ведь по годам то - лет 15 точно проработали... Даже, наверное и побольше. Эх.
За последние годы город здорово преобразился в визуальном плане! Особенно центральная историческая его часть. Сейчас главное сохранять визуальную картинку, что бы на месте витрин кафе не появились граффити, не развевались рваными тряпками баннеры и прочее. Если надо, то снести излишне наляпанные здания, как кофейня у ЦУМа, что бы они не превратились со временем в бомжатник. Работы много. А о милых мальчиках и девочках (официантах и посетителях) занимающихся ни пойми чем в этих кафе, не надо жалеть. Они молодые, найдут себя.
нифига дело не в короновирусе
там за 15 лет скок раз делали ремонт и меняли мебель?
Жалко....
А ведь в крае только всё начинается! Наверно,многим организациям туго придётся!
26.05.2020 13:23
Панночка
там за 15 лет скок раз делали ремонт и меняли мебель?
сколько? В книжном как было, так и оставалось вроде
амик что за новости из разряда кто-то где-то что-то сказал а заголовок как официально свершившийся факт?
не боитесь за клевету быть привлеченными?
про Ашан писали на днях что закрывается, а в статье ничего подобного не сказано просто общие слова и повтор полугодовых новостей
про кафе написали (какой-то администратор, даже не управляющий, и то сказал что надеется выйти), а где реально инфа от собственников что они закрываются?
что-то Вы уходите активно в заказные (против конкурентов) и желтые (просто недостоверные) материалы
печалька
Горе-то какое! Как теперь без них жить будем? Кто-нибудь вообще головой думал кто выше писал? Это бизнес . Вы несли туда деньги. Для чего? Сами не можете дома сварить кофе?
26.05.2020 13:41
- гость -
По такой логике весь общепит надо закрыть - все могут приготовить еду дома, расходимся, господа) Туда шли отдохнуть, проходя мимо, и заодно выпить чашечку кофе. Или с подружкой поболтать за кофе или чаем с пирожным. Как, собственно, и в любую другую кофейню. Иногда хочется посидеть не дома, ничего в этом плохого нет.
Кофейня утверждает,что то, что вы тут, Амик, пишите это фейк. Вот подадут в суд на вас и осудят пару миллионов