ООО "Энергия Маркет" раскрывает информацию за 2019 год

Общество с ограниченной ответственностью "Энергия Маркет" в соответствии с постановлением правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" информирует вас о раскрытии информации:

по пункту 12 п.п. "а", годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность;

по пункту 12 п.п. "б", структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ и услуг);

по пункту 12 п.п. "в", о применении метода доходности инвестированного капитала;

по пункту 45 п.п. "а", цена на электрическую энергию;

по пункту 45 п.п. "б", основные условия договора энергоснабжения;

по пункту 45 п.п. "в", информация о деятельности энергосбытовой организации.

Информация в полном объеме опубликована на сайте: http://www.em-ensbyt.ru.