Алтайской медсестре грозит до восьми лет тюрьмы за взятки

В Алтайском крае главную медсестру Михайловской ЦРБ обвинили в получении взяток, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Согласно обвинительному заключению, в период с декабря 2016 по май 2019 года женщина получала от компании, торгующей медицинскими товарами, незаконные вознаграждения на свою банковскую карту. Взамен медсестра заключала договоры на поставки именно с этой фирмой.

При приобретении товаров не проводились установленные законом процедуры, а процесс закупки не согласовывался с контрактной службой больницы.

Действия медсестры квалифицировали по статье "Получение взятки", и теперь ей грозит до восьми лет лишения свободы.