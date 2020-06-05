Алтайской медсестре грозит до восьми лет тюрьмы за взятки

В Алтайском крае главную медсестру Михайловской ЦРБ обвинили в получении взяток, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Согласно обвинительному заключению, в период с декабря 2016 по май 2019 года женщина получала от компании, торгующей медицинскими товарами, незаконные вознаграждения на свою банковскую карту. Взамен медсестра заключала договоры на поставки именно с этой фирмой.
При приобретении товаров не проводились установленные законом процедуры, а процесс закупки не согласовывался с контрактной службой больницы.
Действия медсестры квалифицировали по статье "Получение взятки", и теперь ей грозит до восьми лет лишения свободы.
Комментарии
А все го то надо было стать депутатом нашей правящей партии! Тогда это бы считалось не взяткой, а вознаграждением, ну или еще как-нибудь...
А что сумму взятки не написали?
Она конечно не права, но когда Васильева и Сердюков на свободе да еще и песенки поют и рисуют и в лицо народу и "правосудию" улыбаются, то становится грустно жить в этой стране. А ведь и посадят на 8 лет и все будет по закону. Тьфу
надо было наликом
Показуха. Для галочки. Реальное ворьё сидит в чиновничьих креслах. Одни цены на маски и аптечный спирт должны были привести к пожизненному заключению, но......
Какой "страшный урон" (материальный, а главное мальный) нанесла медсестра! Жуть... аж на восемь лет. Это вам не здесь!
5.06.2020 14:05
- гость -
надо было наликом
Ну это же медсестра, не депутат и не чиновник, откуда она знает как правильно взятки брать?
Конечно, в больнице медсестра самая главная по закупкам, руководство не при чем.
Ну она извините, не мэр Славгорода и не настоящий полковник. Поэтому строго наказать!
Она вообще не могла проводить аукционы. Что за бред.
стрелочник виноват
ПОДСТАВА !
А чё там с теми кто покупал тамографы?
это лишь коммерческая смекалочка
ничё сибе! поди ещё и яхту себе на эти деньжищи купила, больше чем у Усманова и кошечек своих катала на личном самолёте, круче чем у Шувалова!
Ну а когда доктор выписывает рецепт на препарат в конкретной аптеке по такому-то адресу. Разве не очевидно, что он за это получает вознограждение. Что-то не разу не слышала о заведении уголовного дела на доктора, за получение взятки от аптеки.